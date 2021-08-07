شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة SharePlay الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل أن نظام iOS 15 المنتظر سيمتلك خاصية جديدة تعرف باسم SharePlay، والتى تسمح لأكثر من شخص أن يشاهدوا المقاطع بشكل جماعي، أو حتى أن يستمعوا للموسيقى، في نفس الوقت.

ميزة SharePlay: تم الإعلان عن SharePlay منذ فترة قصيرة، ومن المنتظر أن تصل إلى جميع أجهزة أبل، بدايةً من أيفون وصولا إلى أيباد وماك وتلفزيون أبل، فيما لن تأتي SharePlay على هيئة تطبيق مستقل، بل يتم الوصول إليها من خلال فيس تايم، ولن تنافس هذه الميزة خدمات البث بقدر ما ستنافس التطبيقات التي تقدم خدمة تفاعلية مشابهة، وماسنجر الفيسبوك على رأسها.