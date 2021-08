تكنولوجيا: يعني إيه ميزة SharePlay الجديدة من أبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل أن نظام iOS 15 المنتظر سيمتلك خاصية جديدة تعرف باسم SharePlay، والتى تسمح لأكثر من شخص أن يشاهدوا المقاطع بشكل جماعي، أو حتى أن يستمعوا للموسيقى، في نفس الوقت.

التطبيقات التى ستدعمها ميزة SharePlay:

كشفت شركة أبل أنه عند طرح الميزة ستكون خدمات Disney Plus, ESPN Plus, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount Plus, Pluto TV, TikTok, وTwitch مدعومة من SharePlay.