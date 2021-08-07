تكنولوجيا: توقعات تشير إلى دعم سلسلة Pixel 6 القادمة بمعالج Exynos جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل على خططها لإطلاق سلسلة Pixel 6 في خريف هذا العام، ولقد أوضحت أحدث التسريبات إلى أن جوجل تدعم الإصدارات القادمة برقاقة Exynos جديدة.

كانت شركة جوجل قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن سلسلة Pixel 6 القادمة ستأتي برقاقة معالج مصممة خصيصاً لدعم هذه الإصدارات.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة إلى أن الرقاقة التي تدعم سلسلة Pixel 6 ستقدم من سامسونج، وهي الرقاقة المخصصة التي تعرف برمز “Tensor” الآن، ومن المتوقع أن يكون أحد إصدارات سامسونج من رقاقات Exynos.

وتشير بعض التوقعات إلى أن رقاقة سامسونج التي تدعم سلسلة Pixel 6 تعرف برقاقة Exynos 9855، حيث تعمل سامسونج على تطوير الرقاقة منذ عام تقريباً والتي تعرف برمز”Whitechapel”، وهي رقاقة طورت مع المعالج المميز برمز Exynos 9925 أو الذي ينطلق العام المقبل بعنوان Exynos 2200 ويدعم سلسلة Galaxy S22، والذي يتضمن كرت شاشة RDNA2 من AMD مدمجة.

أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج رقاقة تأتي بآداء بين رقاقة Exynos 2100 التي تدعم سلسلة Galaxy S21 ورقاقة Exynos 2200 التي تدعم إصدارات العام المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الرقاقة الجديدة.

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