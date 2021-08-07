سبوتيفاي تدعم أجهزة آبل بخاصية “إير بلاي 2”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - تعتزم منصة تشغيل الموسيقى “سبوتيفاي”دعم تطبيقها بخاصية “إير بلاي 2” على أنظمة تشغيل IOS في أجهزة أبل.

وحسب موقع “ذا فيرج” جاء تأكيد الشركة في بيان رسمي، لتنفي ما تردد من أنباء عن تراجعها في هذا الصدد.

وإيربلاي خاصية تعمل على نظام تشغيل IOS وتسمح لأجهزة أبل بأنواعها، آي فون، وآي بود تاتش، وآي باد للعمل مع مشغل الموسيقى آي تونز وتبادل الوسائط عبر “الواي فاي” مع عدة أجهزة مثل أبل تي في، أو أي جهاز يتعامل مع تقنية إيربلاي.

وكان أول ظهور لتطبيق “إير بلاي” مع نظام التشغيل IOS 11، ومن مهامه، توفير غرف متعددة للمحادثات الصوتية، والتحكم في “سيري” عبر الأمر الصوتي، والتحكم عن بعد في المكبرات الصوتيه والتليفزيون.

سبوتيفاي “جرينروم”

وكانت مجموعة سبوتيفاي السويدية قد أطلقت منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بالموجودة في تطبيق “كلوب هاوس”.

وطوّرت سبوتيفاي هذا التطبيق الذي يحمل اسم “غرينروم” إثر استحواذها نهاية مارس/آذار الماضي على شركة “بيتي لابز” المتخصصة في المنتديات الصوتية.

ويعود لهذه الأخيرة خصوصا الفضل في إطلاق منصة “لوكر روم” التي تستضيف حلقات نقاش صوتية مباشرة بشأن مواضيع متصلة بالرياضة وشكّلت حجز زاوية لانطلاق “غرينروم”.

ويمكن لأي مستخدم لـ”غرينروم” الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة.

كذلك بإمكان صانعي المحتويات الصوتية تسجيل محادثة بكاملها أو بجزء منها وإضافتها إلى برنامج مسجل مسبقا.

ووفقا لفرانس براس، فإن سبوتيفاي أعدّت نظاما للإشراف على المحادثات لم توضح عن تفاصيل عمله

وبعد الطفرة الكبيرة في عالم المدونات الصوتية (بودكاست)، تحقق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجا كبيرا منذ ما يقرب من عام بدفع خصوصا من نجاح تطبيق “كلوب هاوس”.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020، سجل هذا التطبيق أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، وفق موقع “آب ماجيك” المتخصص.

لكن تسود شكوك حيال ربحية هذا النموذج وقدرة هذه المنصات على تحقيق إيرادات مالية من المحتويات المنشورة عليها.

ودخلت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا على هذا الخط، بينها تويتر التي أطلقت “سبايسز” في ديسمبر/كانون الأول، أو فيسبوك التي أقامت أول منتدى لخاصيتها “لايف أوديو رومز” الثلاثاء مع رئيسها مارك زوكربيرج.

كذلك، يواجه اللاعبون الجدد في القطاع منافسة مع “ديسكورد” الموجودة في مجال المحتويات الصوتية المباشرة منذ 2015 والتي تضم أكثر من 140 مليون مستخدم، مع تموضع مختلف من خلال التوجه خصوصا لمحبي ألعاب الفيديو.