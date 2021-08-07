الكشف عن أصغر هاتف ذكي بالعالم يدعم تقنية 4G

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 3:17 مساءً

أعلنت شركة ”Mony“ الصينية، عن إطلاق هاتفها الذكي Mony Mint، والذي يوصف بأنه أصغر هاتف ذكي في العالم يدعم تقنية 4G.

ويتميز الجهاز بشاشة LCD تعمل باللمس مقاس 3 بوصات، وهي أصغر قليلا من هاتف Palm Phone مقاس 3.3 بوصة والذي يدعم أيضا اتصال الجيل الرابع (4G).

كما يوفر تصميم هاتف Mony Mint الأنيق ذي الحجم الصغير والأنيق جاذبية جمالية، حيث ينعكس التصميم البسيط أيضا في عدد المنافذ والأزرار الجانبية المتاحة، ويحتوي الهاتف فقط على أزرار الصوت والطاقة بالإضافة إلى منفذ USB-C.

ويحتوي الهاتف الذكي المحمول على 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية التي يمكن توسيعها إلى 164 غيغابايت عبر فتحة بطاقة SD، إنه أيضا هاتف ذكي ثنائي شرائح الاتصال، مع بعض التطبيقات الرائعة المثبتة مسبقا بالفعل.

وبالنسبة للكاميرا، يحتوي هاتف Mony Mint الصيني على كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وسيعمل هاتف Mony Mint على نظام التشغيل Android 9، ويمكن أن يكون رفيقا مهما للسفر؛ لأنه متوافق مع الشبكات اللاسلكية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

يضاف إلى ذلك أنه يمكن استخدام المكالمات اللاسلكية في المواقف التي يتعذر فيها إجراء مكالمات الشبكة.

ويأتي الهاتف الصغير للغاية مع بطارية 1250 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر ما يصل إلى 72 ساعة (3 أيام) من الخدمة بشحنة كاملة، والتي يتم شحنها من خلال منفذ USB-C، وهو هاتف ثنائي الشريحة.

أما بالنسبة للسعر، يعتبر هاتف Mony Mint ميسور التكلفة، حيث يبلغ سعره 150 دولارا، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف الذكي في شهر نوفمبر من العام الجاري 2021.

وعلى صعيد آخر، ففي عام 2019، حاز جهاز Palm Phone، وهو من بين أصغر الهواتف في العالم، على اهتمام الملايين من محبي التقنية في العالم؛ كونه يجمع في هيكله الصغير جميع مواصفات الهواتف الذكية المتطورة.

ويحتوي الهاتف على شاشة LCD مقاس 3.3 بوصة، وأبعاد 3/2، ودقة عرض 720/1280 بيكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش، كما يعمل بواسطة معالج Snapdragon 435 ثماني النواة.