تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Galaxy Z Flip 3 5G كاملة قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات Galaxy Z Flip 3 5G كاملة قبل إنطلاق حدث سامسونج الرسمي بأيام.

بدأ العد التنازلي بالفعل على إنطلاق حدث سامسونج “Unpacked Galaxy” إلا أن التسريبات تستمر في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة، واليوم تسلط التسريبات الضوء على الإصدار الجديد من هواتف سامسونج الصدفية Galaxy Z Flip 3 5G.

ولقد كشفت الصور التي تم تسريبها من حملة سامسونج الترويجية عن أن هاتف Galaxy Z Flip 3 5G يأتي بشاشة Super AMOLED رئيسية بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 2640 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة بإطارات نحيفة، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus.

وتأتي الشاشة الثانوية بحجم 1.9 إنش، ودقة عرض 512 في 260 بيكسل، والتي تدعم المستخدم في الحصول على نظرة سريعة على الإشعارات الجديدة، أو التحكم في الموسيقى، أو إظهار المكالمات.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل ومن المتوقع أن تدعم التثبيت البصري OIS لتسجيل فيديو، كما ستدعم تسجيل فيديو بأعلى جودة كما في هاتف Galaxy Z Fold 3 المرتقب.

ويدعم Galaxy Z Flip 3 5G رقاقة معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3300 mAh، ويدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

ولقد أكدت الصور الترويجية على أن هاتف Galaxy Z Flip 3 يأتي بمعايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، واللافندر، والبيج، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 1292 دولار.

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