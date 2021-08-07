تكنولوجيا: الإصدار الثابت من HarmonyOS يتوفر الآن لعدد من أجهزة Honor وهواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن قائمة الهواتف والأجهزة التي تحصل على الإصدار الثابت من HarmonyOS والتي تتضمن 65 جهاز من هواوي و Honor.

يتوفر الإصدار الثابت من نظام تشغيل هواوي لقائمة تشمل عدد كبير من أجهزة هواوي و Honor، إلا أن هواوي تقدم لنماذج الأجهزة الخاص بالسوق الصيني عدد أكبر من التطبيقات المحملة بشكل مسبق.

كانت شركة هواوي قد أكدت سابقاً على خططها لإستبدال نظام الأندوريد بنظام HarmonyOS الجديد في عدد 100 إصدار من أجهزة وهواتف الشركة وإصدارات Honor قبل إستقلال العلامة التجارية، ولقد أكدت قائمة هواوي على أن العملاق الصيني نجحت بالفعل في دفع التحديث إلى ثلثي الأجهزة المقرر تحديثها.

وتكشف القائمة عن أن الإصدار الثابت من نظام التشغيل يشمل كلاً من هواتف Honor 20 و Honor View 20 التي تتوفر في الأسواق الخارجية مع خدمات جوجل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط بالتوسع بنظام التشغيل إلى عدد أكبر من الأجهزة بحلول الربع الأول من 2022، حيث تقدم التحديث لكلٍ من سلسلة Mate 10 و Mate 9 و P20 و P10، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط هواوي لنظام تشغيلها الجديد خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





