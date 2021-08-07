شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعي لمكافحة أمراض الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون بريطانيون من جامعة سيري نموذجاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يستطيع التنبؤ فيما إذا كانت بعض المواد أو المركبات قادرة على تعزيز الصحة ومكافحة أمراض الشيخوخة وإطالة العمر الافتراضي، وبحثوا في عدد من المواد مثل الفلافونويد أو الأحماض الدهنية لمعرفة ما إذا كان لديها القدرة على ذلك.

وأشار موقع nutra ingredients إلى أن مركبات الفلافونويد مثل روتين وهيسبيريدين والأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 تحتل مرتبة عالية في زيادة عمر دودة تدعى Caenorhabditis elegans؛ وهي دودة تشترك في عملية التمثيل الغذائي مع البشر.

كما وجدوا بعض المركبات الأخرى التي تمتلك قدرات على مكافحة أمراض الشيخوخة وإطالة العمر الافتراضي مثل الايسوفلافون الصويا واللاكتوز والسكروز والألوين الذي يعتبر أحد مكونات الصبار، بالإضافة إلى بعض أنواع المضادات الحيوية مثل فيداكسوميسين وريفابنتين وكلورتيتراسيكلين.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة صوفيا كابسياني: «يتم التعرف على الشيخوخة بشكل متزايد على أنها مجموعة من الأمراض في الطب الحديث، ويمكننا تطبيق أدوات العالم الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في إبطاء أو الحماية من الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها. وتوضح دراستنا القدرة الثورية للذكاء الاصطناعي على المساعدة في تحديد المركبات ذات الخصائص المضادة للشيخوخة».