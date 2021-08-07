شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطالب من جميع الموظفين الأمريكيين بارتداء القناع في العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت أمازون من جميع الموظفين الأمريكيين ارتداء قناع في العمل بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، حيث يجتاح متغير دلتا شديد العدوى من Covid-19 البلاد، وشددت الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة دفاعاتها ضد الفيروس، بعد أن أجبر متغير دلتا وكالة الصحة العامة الأمريكية على عكس مسارها والإصرار على حتى الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يرتدون أقنعة.

وقالت الشركة في بيان لها: "نحن نراقب الوضع عن كثب وسنواصل اتباع إرشادات الحكومة المحلية والعمل عن كثب مع كبار المتخصصين في الرعاية الصحية الطبية، وجمع نصائحهم وتوصياتهم بينما نمضي قدمًا لضمان تحسين مبانينا من أجل سلامة فرقنا"، وفي الشهر الماضي، طلبت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل وفيس بوك، من الموظفين الأمريكيين تلقيح للتقدم إلى المكاتب، بينما قالت تويتر إنها أغلقت مكاتبها التي أعيد فتحها في البلاد.

وقد مددت أمازون أيضًا مواعيد العمل من المنزل لموظفي الولايات المتحدة حتى 3 يناير، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 200 مليون حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 35.62 مليون يوم الخميس، وفقًا لإحصاء لرويترز، ذكرت بلومبيرج نيوز لأول مرة تغيير أمازون في سياسة التقنيع يوم الجمعة.