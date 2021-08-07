شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدمج تطبيقات OneNote .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة مايكروسوفت لتوحيد تطبيقات OneNote و OneNote لنظام ويندوز 10 في تطبيق OneNote واحد، وهناك في الوقت الحالي إصداران يمكن للأشخاص استخدامهما، تطبيق OneNote المثبت مع أوفيس وتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 المتاح في متجر مايكروسوفت.

ووفقا لما ذكره موقع " البوابة العربية للأخبار التقنية"، تأخذ عملاقة البرمجيات جميع التحسينات في تطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 وإحضارها إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي بدلاً من ذلك.

وتظهر هذه التحسينات في سلسلة من التحديثات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة لتطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي الذي يتم تثبيته كجزء من حزمة أوفيس.

وتتضمن التحديثات تحديثًا مرئيًا والميزات الرئيسية الموجودة الفريدة حاليًا لتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10.

وليس من الواضح أي الميزات من تطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 تشق طريقها إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب. ولكن الشركة تقول: إننا نعمل على ضمان أن تظل جميع الميزات المفضلة جزءًا من OneNote.

ويطلب من المستخدمين الحاليين لتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 المخصص الترقية إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب الكامل في النصف الثاني من عام 2022.

ويوضح فريق OneNote: تتيح لنا التطورات في ويندوز وأوفيس توحيد التطبيقين بهدف إنشاء تجربة مستخدم واحدة. بحيث يكون لديك البساطة من تطبيق OneNote واحد عبر ويندوز أثناء الاستمتاع بالواجهة والميزات التي تعرفها.

بالرغم من أن الشركة لن تنهي على الفور على إصدار UWP من OneNote لنظام التشغيل ويندوز 10. ولكن لاحظت عملاقة البرمجيات أن مستخدمي OneNote يجب أن ينتقلوا إلى تطبيق سطح المكتب بحلول شهر أكتوبر 2025. وذلك عندما يصل تطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 إلى نهاية الدعم.

وكانت الشركة تريد في الأصل إنهاء تطبيق تدوين الملاحظات OneNote عندما أصبح التطبيق الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10 متاحًا. ولكن غيرت خططها وأعادت إحياء التطبيق في عام 2019.

ولن تؤثر هذه التغييرات في OneNote لنظام ويندوز على تطبيقات OneNote الأخرى من الشركة لنظام التشغيل macOS أو iOS أو أندرويد أو الويب.

وتقول شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تحدث OneNote بعناصر مرئية موجودة ضمن تطبيقات ويندوز الأخرى. وذلك كجزء من جهودها لمنح ويندوز 11 مظهرًا أكثر سلاسة.

ويحصل تطبيق OneNote المدمج أيضًا على حق الوصول إلى أحدث ميزات القلم والحبر من مايكروسوفت. بالإضافة إلى خيار التخطيط الجديد لواجهة تنقل المستخدم.