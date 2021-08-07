بحثًا عن صور مسيئة للأطفال.. آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - قالت صحيفة الفاينانشال تايمز أن شركة آبل تخطط لمسح الصور المخزنة ضمن أجهزة آيفون وآيكلاود بحثًا عن صور إساءة معاملة الأطفال.

ويمكن للنظام الجديد أن يساعد جهات تطبيق القانون في التحقيقات الجنائية. ولكن قد يفتح الباب أمام زيادة الطلبات القانونية والحكومية لبيانات المستخدم.

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز إن النظام، المسمى NeuralMatch، ينبه فريقًا من المراجعين البشريين بشكل استباقي إذا اعتقد أنه تم الكشف عن صور غير قانونية، الذين يتصلون بعد ذلك بسلطات تطبيق القانون إذا كان من الممكن التحقق من المواد.

ويتم طرح NeuralMatch، الذي تم تدريبه باستخدام 200000 صورة من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، في الولايات المتحدة أولاً.

ويتم تجزئة الصور ومقارنتها بقاعدة بيانات للصور المعروفة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز: يتم منح كل صورة يتم تحميلها عبر آيكلاود في الولايات المتحدة قسيمة أمان توضح ما إذا كانت مشبوهة أم لا.

وبمجرد وضع علامة على عدد معين من الصور على أنها مشبوهة، تعمل آبل على تمكين فك تشفير جميع الصور المشبوهة. وإذا كانت تبدو غير قانونية، فإنه يتم نقلها إلى السلطات المختصة.

وأثار الأستاذ بجامعة جون هوبكنز وعالم التشفير ماثيو جرين مخاوف بشأن النظام عبر منصة تويتر.

وقال جرين: يمكن أن يكون هذا النوع من الأدوات مفيدًا للعثور على مواد إباحية للأطفال في هواتف الأشخاص. ولكن تخيلوا ما يمكن أن تفعله في أيدي حكومة استبدادية.

وأضاف: حتى إذا كنت تعتقد أن آبل لن تسمح بإساءة استخدام هذه الأدوات، فلا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق. وتعتمد هذه الأنظمة على قاعدة بيانات تجزئات الوسائط التي بها مشكلات والتي لا يمكنك مراجعتها بصفتك مستهلك.

وتفحص الشركة ملفات آيكلاود بحثًا عن صور إساءة معاملة الأطفال المعروفة، مثل أي مزود خدمة سحابي رئيسي آخر. ولكن النظام الموصوف هنا يذهب إلى أبعد من ذلك، مما يسمح بالوصول المركزي إلى التخزين المحلي.

وقد يجري توسيع النظام ليشمل جرائم أخرى غير إساءة معاملة الأطفال. وهو مصدر قلق خاص نظرًا للأعمال التجارية الواسعة للشركة في الصين.

وسبق للشركة أن روجت لحماية الخصوصية المضمنة في أجهزتها. ووقفت في مواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما أرادت الوكالة أن تبني آبل بابًا خلفيًا في iOS للوصول إلى آيفون الذي استخدمه أحد المهاجمين في هجوم 2015 في سان برناردينو.

ويشار إلى أن الشركة أعلنت المزيد حول ما أفادت به صحيفة الفاينانشال تايمز. وكشفت عن أدوات جديدة قادمة إلى iMessage تحذر الأطفال من الصور الجنسية الصريحة. وتتوفر الميزات الجديدة في وقت لاحق من هذا العام كتحديثات عبر iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 و macOS Monterey.