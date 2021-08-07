مايكروسوفت تخطط لتوحيد تطبيقات OneNote

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يوجد في الوقت الحالي إصداران يمكن للأشخاص استخدامهما، تطبيق OneNote المثبت مع أوفيس وتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 المتاح في متجر مايكروسوفت، وتخطط شركة مايكروسوفت لتوحيد تطبيقات OneNote و OneNote لنظام ويندوز 10 في تطبيق OneNote واحد.

وتأخذ عملاقة البرمجيات جميع التحسينات في تطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 وإحضارها إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي بدلاً من ذلك.

وتظهر هذه التحسينات في سلسلة من التحديثات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة لتطبيق OneNote لسطح المكتب التقليدي الذي يتم تثبيته كجزء من حزمة أوفيس.

وتتضمن التحديثات تحديثًا مرئيًا والميزات الرئيسية الموجودة الفريدة حاليًا لتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10.

وليس من الواضح أي الميزات من تطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 تشق طريقها إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب. ولكن الشركة تقول: إننا نعمل على ضمان أن تظل جميع الميزات المفضلة جزءًا من OneNote.

ويطلب من المستخدمين الحاليين لتطبيق OneNote لنظام ويندوز 10 المخصص الترقية إلى تطبيق OneNote لسطح المكتب الكامل في النصف الثاني من عام 2022.

ويوضح فريق OneNote: تتيح لنا التطورات في ويندوز وأوفيس توحيد التطبيقين بهدف إنشاء تجربة مستخدم واحدة. بحيث يكون لديك البساطة من تطبيق OneNote واحد عبر ويندوز أثناء الاستمتاع بالواجهة والميزات التي تعرفها.