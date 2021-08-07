تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 5a ينطلق في 26 من أغسطس بسعر 450 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة جوجل للكشف عن هاتفها المتوسط Google Pixel 5a في حدث يعقد في 26 من أغسطس على أن ينطلق الهاتف بسعر 450 دولار.

شغل موعد الإعلان الرسمي عن هاتف جوجل Pixel 5a العديد من التسريبات السابقة، واليوم تعود التسريبات من جديد لتكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

ولقد أدى تأجيل جوجل للإعلان الرسمي عدة مرات إلى إتجاه بعض التوقعات إلى أن جوجل قامت بإلغاء خططها لإطلاق الهاتف، إلا أن عملاق البحث أكدت في تصريحات لاحقة على إستمرار خططها لإطلاق الهاتف هذا العام.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن مواصفات Pixel 5a، حيث يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.4 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 4650 mAh.

أيضاً لا يدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي، ومن المقرر أن يتوفر Pixel 5a باللون الأسود، كما يأتي الهاتف بنفس إعدادات الكاميرة المميزة لهاتف Pixel 5.

كما يضم الهاتف مدخل للسماعات، ويدعم معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف في اثنان من الأسواق هما الولايات المتحدة واليابان.

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