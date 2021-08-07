تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن جهاز Mi Pad 5 في 10 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني يوم 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي Mi Pad 5.

نشرت شاومي إعلان تشويقي على منصة Weibo تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية خلال الأيام المقبلة، ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن الجهاز يدعم قلم stylus.

كما يوضح الإعلان التشويقي تصميم مسطح لإطارات الجهاز اللوحي، كما تظهر خطوط Mi Pad 5 في أحد جانبي الحهاز اللوحي، ومن المتوقع أن يدعم الجهاز الإتصال بشبكات LTE/5G، كما يأتي بتصميم معدني.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن شاومي تستعد لتقدم 3 إصدارات من سلسلة Mi Pad 5، والتي تشمل Mi Pad 5 Lite، وMi Pad 5 وأيضاً Mi Pad 5 Pro.

أيضاً من المقرر أن يتميز الإصدارات الثلاثة بشاشة IPS LCD بحجم 10.9 إنش، كما تدعم الأجهزة معدل تحديث 120Hz وسرعة لمس 240Hz.

كما تشير التسريبات إلى أن أجهزة Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro تأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، بينما تدعم رقاقة Snapdragon 860 إصدار Lite.

ولقد كشفت الصور المسربة أن جهاز اللوحي Mi Pad 5 سيأتي بإعدادات كاميرة تحاكي Mi 11، كما تقدم شاومي حافظة لوحة مفاتيح لدعم الجهاز اللوحي، كما يدعم الجهاز قلم stylus.

يذكر أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Mi Mix 4 أيضاً في الحدث المقرر عقده في 10 من أغسطس، لذا نترقب إنطلاق الحدث لمزيد من التفاصيل.

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