شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معركة بملايين الدولارات بين سكارليت جوهانسون و"ديزنى" بسبب حقوق البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكبر جاذبية هوليوود هذا الصيف هي معركة بملايين الدولارات بين اثنين من أشهر اللاعبين في هذه الصناعة وهم سكارليت جوهانسون وديزني، حيث رفعت جوهانسون دعوى قضائية ضد ديزني الأسبوع الماضي بسبب إصدارها في اليوم والتاريخ لفيلمها الخارق Marvel Black Widow ، والذي عرض الفيلم على Disney Plus في نفس اليوم الذي وصل فيه إلى المسارح ، مما يحتمل أن يحرمها من راتب ضخم في شباك التذاكر، ما سلط الضوء على الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي غيّر بها البث إلى الأبد الطريقة التي نختبر بها الأفلام وآثارها على المبدعين والمواهب الذين يصنعونها جسبما نقل موقع The Verege.

تم التفاوض على عقود الأفلام بشكل تقليدي حول نتائج شباك التذاكر ، مع مكافآت كبيرة مرتبطة بمدى جودة أداء الفيلم. كان هذا جيدًا لكل من الموهوبين والاستوديوهات. وفرت الاستوديوهات جزءًا كبيرًا من المال مقدمًا ولم تخاطر بإنفاق مبالغ كبيرة عند التقليب ، بينما يمكن للممثلين والمنتجين وغيرهم من المشاركين في الفيلم الاطلاع على نتائج شباك التذاكر لمعرفة قيمة إنتاجهم بالضبط والحصول على أموال وفقًا لذلك.

ولكن مع التحول إلى البث المباشر كان لابد من تغيير الأمور، وعادةً ما يتم دفع رسوم محددة للممثلين والمنتجين الذين يعملون مع شركة بث مثل Netflix ، وفقًا لما نقله التقرير عن محامي الصناعة الذي يتفاوض على عقود المواهب رفيعة المستوى والذى طلب عدم ذكر أسمه حتى يتحدث بحرية عن الموضوع، وقال:" إذا كانوا محظوظين بما يكفي لامتلاك نفوذ كبير، فيمكنهم أيضًا تأمين علاوة إضافية وهي مبلغ تعاقدي بالدولار يتم دفعه على مدار أشهر أو أرباع السنة. لكنها لا تعتمد على الأداء مثل مكافآت شباك التذاكر. غالبًا ما تدفع Netflix هذا المبلغ الذي تم التفاوض عليه مسبقًا على ثماني أقساط ربع سنوية بعد إصدار العنوان ، كما قال المحامي ، بينما تميل Apple إلى الدفع بشكل أسرع قليلاً على مدار 12 شهرًا.

نظرًا لأن المساحة تتغير بسرعة كبيرة ، فإن جزءًا من دور هذا المحامي في مفاوضات العقود الآن هو "قراءة أوراق الشاي وتحديد المكان الذي ستذهب إليه الصفقات".

لقد تغيرت الطريقة القديمة للتفاوض بشأن أرباح المواهب بسرعة. وفقًا لشكوى جوهانسون ، تم وضع اللمسات الأخيرة على شروط إطلاق سراح "Black Widow" في البداية في عام 2017 - في وقت مبكر بما يكفي لعدم الإعلان عن Disney Plus ، ومن الواضح أن فريق Johansson لم يعتقد أنه من الضروري التفاوض على الشروط المتعلقة بالبث. حدد عقدها أن Black Widow ستظهر لأول مرة مع "إصدار مسرحي واسع" ، لكن يبدو أن العرض سيكون حصريًا مجرد تفاهم.

بينما يعرف الممثلون الآن أنهم بحاجة إلى التفاوض على شروط البث ، فإن تحديد قيمتها أكثر صعوبة من مجرد البحث عن إيصالات شباك التذاكر. تحتفظ خدمات البث المباشر ببيانات أدائها قريبة جدًا من الصندوق ، وهي مترددة في مشاركة تفاصيل محددة حول المشاركة والأرباح على عناوين محددة. غالبًا ما تكون البيانات التي تتم مشاركتها غامضة أو محجوبة أو تفتقر إلى سياق لكيفية قياس نجاح (أو فشل) العنوان بواسطة جهات البث المعنية.

قال المحامي: "لا أرى أن Netflix ترغب في مشاركة مقدار نمو قاعدة المشتركين فيها وما هي نسبة المشاهدة في أي وقت قريب". "لكننا نود أن نراها."

شيء آخر يجب مراعاته هو أن مقاييس النجاح لكل شخص بث مباشر ، إلى حد كبير ، غير واضحة. تقدم أرقام شباك التذاكر صورة واضحة عن أداء الفيلم بالنسبة لميزانيته ومبيعات التذاكر المتوقعة. ولكن مع البث ، لا أحد منا يعرف حقًا كيف يبدو الفوز - أعداد مشاهدة ضخمة ، اشتراكات جديدة ، تكرار المشاهدات - باستثناء أن تخبرنا الشركة أن الفيلم كان واحدًا.

قال دانيال لوريا ، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى ومدير التحرير في Boxoffice Pro "أعتقد أنه يتعين علينا فهم هذه الدعوى في سياق مقاييس النجاح المعاد تعريفها لأي فيلم في السوق اليوم". "لسوء الحظ نحن جميعًا على علم بما يعنيه هذا النجاح في عصر البث - ليس فقط عصر COVID - ولكن البث ككل."

أضافت لوريا ، أنه من المحتمل أن يكون محبطًا للأشخاص في صناعة الترفيه الذين سيستفيدون من العناوين التي يتم إنتاجها عبر البث لكنهم لا يحصلون على شفافية كافية حول البيانات ويبدو أنها مقاييس ملفقة بشكل تعسفي للنجاح ، والتي يمكن أن تختلف حسب الشركة والخدمة. قد يؤدي ذلك إلى تفكير المواهب المشهورة مرتين حول الاشتراك في هذه الأنواع من الاتفاقيات ، أو على الأقل البنود الأكثر تطلبًا التي تحمي أرباحهم في حالة تغيير عرض إصدار الفيلم بواسطة استوديو مجاور للبث.

قالت لوريا: "إذا أرادت الصناعة إعادة تعريف مقاييس النجاح لفيلم ما ، فيجب أن تكون في نفس الصفحة حول ماهية هذا التعريف". "ويبدو الآن أن كل استوديو يلعب بمجموعة مختلفة من القواعد والمقاييس المختلفة حول ما هو ناجح ماليًا وما هو غير ناجح."