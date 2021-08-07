شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب "لوي فيتون" يزيح جيف بيزوس من عرش أغنياء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح قطب الأعمال الفرنسي برنارد أرنو ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمجموعة LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton ، أغنى شخص فى العالم بعدما انخفضت القيمة الصافية لمؤسس أمازون جيف بيزوس 13.9 مليار دولار في يوم واحد حسبما نقل موقع Business standard.

ووفقًا لقائمة Forbes Real-Time Billionaires ، فإن "أرنو" التي تتكون شركاتها التابعة من شركات أزياء راقية مثل Louis Vuitton و Sephora و Moet & Chandon و Tiffany & Co ، تمتلك صافي ثروة قدرها 199.1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه بلغ صافي ثروة بيزوس نحو 193.8 مليار دولار، بينما بلغ صافي ثروة الملياردير التقني مؤسس تسلا إيلون ماسك 184.7 مليار دولار.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها أرنو قائمة أغنى أثرياء العالم. في ديسمبر 2019 ويناير 2020 ومايو 2021 ويوليو 2021 ، وصل إلى المركز الأول. وفقًا لـ Bloomberg ، فقد أنفق 538 مليون دولار على شراء أسهم أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم في الأشهر الأخيرة.

انخفض صافي ثروة بيزوس بمقدار 590 مليون دولار وبلغ 193.8 مليار دولار ، في حين أن ماسك ، وهو أيضًا من عشاق العملات المشفرة ، لديه صافي ثروة قدرها 184.7 مليار دولار وفقًا لقائمة فوربس. زانهار سهم أمازون 7.6 في المائة أمس الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثاني. بعد أن حصل أرنو على أكثر من 100 مليار دولار أكثر ثراءً خلال السنة الأولى للوباء.