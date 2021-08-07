تكنولوجيا: موتورولا تطلق رسمياً هاتف Motorola Edge S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا مؤخراً عن هاتف Motorola Edge S Pro برقاقة معالج Snapdragon 870، وعدسات periscope وسعر يبدأ من 370 دولار.

يتميز هاتف Edge S Pro بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بتقنية دمج 9 بيكسل في بيسكل واحد بحجم أكبر مع فتحة عدسات f/1.9، كما يأتي مستشعر telephoto الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 16 ميجا بيكسل وزوايا عرض 119 درجة مع FoV.

كما يدعم هاتف Edge S Pro رقاقة معالج Snapdragon 870، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

يذكر أن هاتف Motorola Edge S Pro يأتي بنفس مواصفات هاتف Edge 20 Pro، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد للحجز المسبق اليوم في السوق الصيني، على أن يتوفر للشراء في 10 من أغسطس.

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