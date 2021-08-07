شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية ناسا تصور الصخور على المريخ بـ "خطوط غريبة" قد تشير لوجود مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تستعد مروحية Ingenuity التابعة لناسا لرحلتها الحادية عشرة على سطح المريخ، التقط الروبوت الطائر مؤخرًا صورًا لمنطقة تُعرف باسم "Raised Ridges '' لفتت انتباه البعض في المجتمع العلمي، بسبب ما قد تكشف عنه من أسرار تشير للحياة على كوكب المريخ.

التقطت مروحية نايا صورًا للتلال، التي ربما تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت ذات مرة في جيزيرو كريتر، في رحلته الماضية في 24 يوليو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال كيفن هاند، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "إلى جانب جمالها الغامر، توفر الصورة تفاصيل رائعة"، مضيفا "إذا نظرت عن قرب، يمكنك رؤية بعض الخطوط الغريبة عبر أسطح العديد من الصخور".

وأوضح هاند: "هل هذه مجرد نتيجة من الرياح والغبار الذي يهب فوق الصخور، أم أن هذه الميزات تروي قصة المياه؟ نحن فقط لا نعرف حتى الآن".

أصبحت ناسا قادرة بشكل فعال على أن تكون في "مكانين في وقت واحد" من خلال مهمة متجول المثابرة والهليكوبتر، والتي توفر معاينة مفصلة لميزات جيولوجية مثيرة للاهتمام على بعد مئات الأمتار منا.