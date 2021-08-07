شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق برامج إعادة بيع جديدة لتقليل نفايات المستودعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون، عن جهود جديدة قد تكون قادرة على منع بعض العناصر المكدسة والمرتجعة من أن تصبح سلة مهملات، وأطلقت برنامجين جديدين يهدفان إلى تسهيل بيع بائعي التجزئة التابعين لجهات خارجية البضائع المرتجعة والمخزون غير المباع.

ووفقا لموقع "THE VEREGE" تأتى هذه التحركات فى أعقاب عدة تحقيقات منفصلة فى مستودعات أمازون ووجدت أن العديد من العناصر المعادة وغير المباعة تم تصنيفها لتدمير الشركات التى تستخدم Amazon ولبيع منتجاتها تدفع مقابل الاحتفاظ بمخزونها فى مستودعات Amazon عندما لا يتم بيع هذه البضائع ، أو فى حالة تراكم العناصر المرتجعة ، فقد يقررون التخلص من المنتجات لتوفير المال.

وستمنح مبادرة "الدرجة وإعادة البيع" الجديدة من أمازون الآن البائعين الخارجيين فى المملكة المتحدة خيار بيع الأشياء التى تم إرجاعها على أنها "مستعملة"، ويمكن للبائعين اختيار تحويل العناصر المرتجعة إلى البرنامج الجديد، حيث ستمنح أمازون العنصر "المستخدم" تصنيفًا: "مثل الجديد" أو "جيد جدًا" أو "جيد" أو "مقبول". يمكن للبائع بعد ذلك تحديد الأسعار بناءً على التصنيف وبيعه كما لو كان عنصرا جديدا، وتقول أمازون إنه من المفترض أن يكون البرنامج متاحًا فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق من هذا العام ، ومن المتوقع أيضا أن يبدأ البث المباشر فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحلول أوائل العام المقبل.

ويحاول برنامج جديد آخر تسهيل تصفية المخزون الإضافى على البائعين، ويمكنهم الآن بيع البضائع المكدسة والمعادة لتجار الجملة من خلال أمازون، وهذا الخيار متاح الآن فى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ومن المقرر أن يأتى إلى المملكة المتحدة فى وقت لاحق من هذا الشهر.