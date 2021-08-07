شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تؤجل عودة المكتب حتى يناير مع زيادة حالات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمازون، إنها لن تتوقع عودة موظفى الشركات الأمريكية إلى مكاتبهم حتى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالت الشركة التى تتخذ من سياتل مقراً لها إنها تمدد فترة العمل من المنزل إلى 3 يناير 2022، من توجيهها السابق فى 7 سبتمبر للولايات المتحدة ودول أخرى لم تسمها، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.

وقالت المذكرة: "بينما نواصل المراقبة عن كثب للظروف المحلية المتعلقة بـ COVID- 19، فإننا نعدل توجيهاتنا لموظفى الشركات"، وقالت أمازون لرويترز إن صحة موظفيها كانت على رأس أولوياتها وستواصل الالتزام بتوجيهات الحكومة المحلية من أجل عودة آمنة إلى المكتب. وقالت إنها ستتطلب أقنعة فى المكاتب باستثناء الموظفين الذين يتحققون من تلقيحهم بالكامل.

ودفع الارتفاع الحاد فى حالات الإصابة بفيروس COVID- 19، المدعوم من نوع دلتا شديد العدوى للفيروس، بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خطط لإعادة فتح مكاتب، وقد أبلغت الولايات المتحدة عن أعلى متوسط ​​يومى لعدد الإصابات على مستوى العالم، عند 94819، وفقًا لبيانات جمعتها رويترز.

وقالت شركة فيس بوك، الأسبوع الماضي، إنها ستمدد سياسة العمل من المنزل حتى 18 أكتوبر، وقالت إنها ستطلب تطعيمات للموظفين الأمريكيين فى المكاتب، وقالت شركة تويتر إنها ستغلق أماكن العمل التى أعيد فتحها بالفعل، فيما يقدم إجراء أمازون بعد أسبوع من إعلانات أقرانها نظرة على بروتوكولات السلامة المتطورة أثناء الوباء وكذلك المعركة من أجل المواهب التقنية.

وقالت الشركة فى وقت سابق من هذا العام إنها تخطط "لثقافة تتمحور حول المكتب"، لكنها سرعان ما قامت بتحديث التوجيهات بحيث تتطلب العمل الشخصى ثلاثة أيام فى الأسبوع، مع مواجهة منافسة من الشركات الناشئة وغيرها من الشركات التى تقدم جداول زمنية أكثر مرونة.

ولا تتعلق أحدث إرشادات من أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت فى العالم بموظفى عمليات المستودعات والتسليم، الذين يشكلون غالبية القوة العاملة لديه، ولدى أمازون أكثر من 1.3 مليون موظف بدوام كامل وجزئى على مستوى العالم.