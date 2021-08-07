شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Twitter Spaces تتيح إضافة مضيفين مشاركين عبر الدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة تويتر ميزة أخرى إلى المساحات المنافسة فى Clubhouse، حيث أضاف القدرة على إضافة مضيفين مشاركين إلى المحادثات الصوتية فى Spaces، ويمكن إضافة هذين المضيفين المشاركين عبر الدعوة فقط ويقال إنهما يسهلان على المضيف الرئيسى إدارة المحادثات والإشراف عليها.

ومع الإضافة الجديدة، سيكون لدى Twitter Spaces مضيف رئيسى ومضيفان مشاركان وما يصل إلى 10 مكبرات صوت، وقد تم الإعلان عن التحديث من خلال حساب Twitter الرسمى لـ Spaces، ووفقًا للمنشور، سيساعد المضيفون المشاركون المضيف الرئيسى فى إجراءات مثل دعوة المتحدثين وإدارة الطلبات وإزالة المشاركين وتثبيت التغريدات.

وفى التغريدة، شاركت الشركة صورة GIF لإظهار كيفية عمل الميزة، حيث أن القدرة الجديدة على إضافة مضيفين مشاركين لها بعض القيود، أولاً، يمكن للمضيف الرئيسى فقط إضافة / دعوة الآخرين كمضيفين مشاركين، ولا يمكن للمضيف المشترك دعوة الثاني. علاوة على ذلك، لا يمكن إنهاء غرف المحادثة فى Spaces إلا بواسطة المضيف الرئيسي، لن تكون القدرة متاحة للمضيفين المشاركين فى الوقت الحالي.

وقد تم تقديم Twitter Spaces فى عام 2020 كمنافس لتطبيق Clubhouse الصوتى فقط فى ذلك الوقت، تعمل الشركة على دفع ميزة Spaces بتحديثات وميزات جديدة، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا تحديثًا سيسمح للمستخدمين بالتغريد مباشرة من محادثة Live Space على أجهزة Android و iOS، وتُظهر القدرة الجديدة على إضافة مضيفين مشاركين مدى أهمية Spaces على Twitter، خاصةً عندما أنهى برنامج Fleets مؤخرًا.