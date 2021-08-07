شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير جهاز ينظم ضربات القلب خال من البطاريات يجمع الطاقة من العضو نفسه والان مع تفاصيل الخبر
يستثمر يي زيران وفريقه طاقة بدون بطارية، فإن التحدي كان الحصول على طاقة كافية عن طريق جمع الطاقة الحركية للقلب.
ولكن مع تقدم القلب في العمر أو بمجرد إصابته بالمرض، يفشل في الحفاظ على ضربات القلب في الوقت المناسب أو على الإطلاق.
وتعتبر عملية وضع جهاز تنظيم ضربات القلب والأسلاك التي تغذي نبضات القلب الكهربائية عملية معقدة، وتتطلب من الأطباء فتح تجويف الصدر، يتم وضع جهاز تنظيم ضربات القلب نفسه أقرب بكثير إلى سطح الجلد، وبمجرد نفاد البطارية، عادة ما يكون مطلوبًا فقط مخدر موضعي لإزالة الجهاز القديم ووضع جهاز جديد مشحون بالكامل.
ومع ذلك، فإن الإجراء يمثل إزعاجًا مزعجًا مصحوبًا بخطر الإصابة بالعدوى، كما أن إجراؤه مكلف، لكن يي وفريقه يعتقدون الآن أن لديهم إجابة على المشكلة، من خلال هذا الجهاز الجديد.