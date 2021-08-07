شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل مميزات Windows 11 وفقا لما صوت له المطورون والمعجبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "digitartlends"، أن Windows 11 يأتى مزودا بالعديد من الأشياء الجديدة للعب بها، وهذا هو سبب اهتمام Microsoft بشأن الميزة التى يفضلها مستخدمو Windows فى نتائج استطلاع رأى جديد على موقع Windows Developer Twitter، وقرر المشجعون أن الزوايا الدائرية تسود على كل شىء آخر.

وفى مواجهة ميزات مثل صوت بدء التشغيل الجديد والأيقونات والخلفيات الجديدة، يبدو أن عشاق Windows يحبون الزوايا الدائرية أكثر من غيرهم، وهزمت الزوايا المستديرة بفارق ضئيل ميزة Snap Groups الجديدة، والتى تساعد على تحسين تعدد المهام فى Windows 11 وعادت إلى المنزل بفوز 54٪، وفقًا لـ TechRadar.

وأضاف الموقع: لا ينبغي أن تكون النتائج مفاجئة للغاية على الرغم من أن البعض قد يراها كتغيير بسيط، إلا أن الزوايا الدائرية هى ميزة توقيع فى Windows 11 توجد الزوايا الدائرية فى قائمة ابدأ والإعدادات السريعة ومركز الإعلام، وستجدها بغض النظر عن المكان الذى تنقر عليه.

وقال: إنه تغيير كبير عن نظام التشغيل Windows 10 حيث يتميز معظم نظام التشغيل بحواف مربعة الشكل، وقامت Microsoft حتى بإجراء بعض التغييرات الطفيفة فى تصميمات Windows Insider الحديثة بحيث توسعت الزوايا الدائرية لتشمل المزيد من المناطق ، مثل الرموز المخفية المنبثقة فى الزاوية اليمنى السفلية من شريط المهام.

وميزة المركز الثانى، Snap Controls، هى الميزة الأخرى المحددة لنظام التشغيل Windows 11 كما ذكرنا بالتفصيل، فهى تتيح لك إنشاء المزيد من الطرق لتقسيم النوافذ الخاصة بك للقيام بمهام متعددة حتى تتمكن من إنجاز المزيد من العمل والبقاء فى التدفقات الخاصة بك، حتى أن عناصر التحكم فى Snap تنشئ مجموعات Snap فى شريط المهام ، بحيث يمكنك العودة إلى تطبيقاتك بسهولة أكبر أثناء تصغير النوافذ.

وما زال Windows 11 قيد الاختبار التجريبى مع Windows Insiders ، وتستهدف Microsoft إصدار عطلة 2021 لنظام التشغيل الجديد، بخلاف الزوايا الدائرية وميزة Snap Controls ، فإنه يأتى مع Microsoft Store المعاد تصميمه وتكامل Microsoft Teams. تقوم Microsoft أيضًا بإحضار تطبيق Android إلى Windows 11 قريبًا عبر Amazon App Store ، على الرغم من عدم توفره للاختبار بعد.

وإذا كنت ترغب فى تجربة هذه الميزات ، يمكنك القيام بذلك فى خطوتين، ما عليك سوى اختيار جهاز الكمبيوتر الخاص بك فى برنامج Windows Insider ، والانضمام إما إلى فرع "Beta" أو "Dev" لبرنامج Windows Insider، ويعتبر فرع Beta أكثر استقرارًا، وسيحصل فرع Dev على الميزات بوتيرة أسرع.