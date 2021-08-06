شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Focus Sessions " الجديدة فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Windows 11 - التحديث التالى لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تعمل بنظام ويندوز- من المقرر أن يأتى فى النصف الثانى من العام وهو حاليًا فى مرحلة تجريبية مع Windows Insiders، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الجميع من تجربة نظام التشغيل ويندوز الجديد، ولكن يبدو حتى ذلك الحين تخطط الشركة للتحدث عن ميزة واحدة فى كل مرة.

وقد كشف رئيس شركة Windows and Devices بانوس باناى عن ميزة "Focus Sessions " أو جلسات التركيز الجديدة التى ستكون جزءًا من تحديث Windows 11 على تويتر، حيث وصف هذه الميزة بأنها "مغير قواعد اللعبة" وقد تم التشويش عليها من خلال مقطع صغير.

وفى هذا المقطع، يمكن ملاحظة أن جلسات التركيز فى Windows 11 ستسمح للمستخدمين بتحديد مهمة من قائمة المهام لجلسة تركيز معينة، وبعد ذلك، سيسمح لهم باختيار أغنية من خلال تطبيق دفق موسيقى متكامل لتشغيلها أثناء القيام بهذه المهمة، بعد ذلك، سيسمح للمستخدمين بتحديد الحد الزمنى لهذه المهمة مع دعم فترات الراحة الاختيارية بينهما.

وقال براندون ليبلانك، كبير مديرى البرامج فى فريق برنامج Windows Insider على تويتر، إن ميزة Focus Session قد تم تقديمها فى الوقت الحالى وستتاح قريبًا لمشتركى Windows Insider.

وضع التركيز من أبل

فى وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة أبل عن وضع Focus Mode الذى سيتم طرحه مع نظام التشغيل iOS 15 - والذى من المتوقع أن يحدث فى سبتمبر - وبمجرد تمكينه على أحد أجهزة Apple، يتم تطبيقه تلقائيًا على أجهزة Apple الأخرى للمستخدمين.

وباستخدام وضع التركيز من Apple، سيتمكن المستخدمون من تعيين عوامل التصفية للإشعارات والمكالمات وحتى الرسائل، يمكن للمستخدمين الحصول على تنبيهات بالضبط كيف ومتى يحتاجون إليها فى أوقات معينة. هناك أيضًا ميزة الرد التلقائى والتى يمكنها إرسال الرسائل تلقائيًا عندما لا تريد استخدام iPhone. بمجرد تشغيل وضع التركيز، هناك خيار لتخصيص الشاشة الرئيسية أيضًا.