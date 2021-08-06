شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وإنستجرام يسعيان لإزالة حسابات من تقل أعمارهم عن 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة فيسبوك في طرق لإقناع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بعدم الكذب بشأن أعمارهم على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة لتطبيق إنستجرام الشهير. وأشار مسؤول كبير في الشركة إلى أنهم يعملون على اكتشاف وإزالة حسابات القاصرين باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع الرؤية.

وقال نائب رئيس منتجات الشباب في فيسبوك بافني ديوانجي بحسب ما ذكره موقع indiatimes «نعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لإيجاد وإزالة حسابات القاصرين، ونطوّر حلولاً جديدة للتحقق من أعمار الأشخاص. كما نعمل على بناء تجارب جديدة مصممة خصيصاً لمن هم دون سن 13 عاماً أيضاً».

وأضاف ديوانجي أنهم يتعاونون مع مطوري أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت ومقدمي الخدمات الآخرين حتى يتمكنوا من مشاركة المعلومات لمساعدة التطبيقات في تحديد ما إذا كان شخص ما في عمر مناسب لاستخدام منصات فيسبوك وإنستجرام أم لا.

وأشار موقع الشركة إلى أن الاعتماد على صورة الهوية الوطنية للمستخدم لتحديد عمره لا يعتبر أمراً يمكن الاعتماد عليه على نطاق عالمي، وأن الحصول عليها قد يتطلب الكثير من المال في بعض الدول والمجتمعات الفقيرة. وهو ما دفع الشركة للبحث عن طرق بديلة وذات كفاءة عالية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.