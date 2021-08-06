الصين تطلق ثالث قمر صناعي إلى الفضاء خلال يومين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:12 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت وسائل إعلام صينية عن نجاح بلادها في إطلاق قمر صناعي آخر إلى مدارات الأرض.

تبعا للتلفزيون الصيني المركزي فإن “الصين نجحت صباح الجمعة 6 أغسطس الجاري بإطلاق قمر Zhongxing-2E إلى مدارات الأرض، ونفذت عملية الإطلاق من مركز Xichang الفضائي الواقع في مقاطعة سيتشوان.

واستخدم في عملية إطلاق القمر صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-3B، لتكون هذه المرة 383 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية.

وكانت الصين قد أطلقت في الرابع من الشهر الجاري أيضا قمرين صغيرين من نوع Betaإلى مدارات الأرض، لتستخدمهما في نقل البيانات وتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية.

أشارت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) في وقت سابق إلى أن الصين تخطط لتحقيق رقم قياسي جديد في عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات والأقمار إلى الفضاء العام الجاري، وتسعى لتنفيذ 40 عملية إطلاق خلال السنة.