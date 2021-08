شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق IMDb TV من أمازون يصل أخيرا إلى نظامى iOS و Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى خدمة البث المجانى من أمازون IMDb TV الآن تطبيقها المخصص لأجهزة iPhone و iPad و Android بعد إطلاقها على منصات رئيسية أخرى فى وقت سابق من هذا العام ، وفقا لموقع "the verege".

IMDb TV هو مركز مخصص للأفلام والمسلسلات المجانية المدعومة بالإعلانات بالإضافة إلى النسخ الأصلية المخصصة التى تنتجها Amazon Studios فى السابق ، وكان بإمكانك العثور على قائمة محتوى IMDb TV فى تطبيق IMDb الأساسى، ولكن تطبيق البث المستقل للخدمة لم يكن متاحا لنظامى التشغيل iOS و Android أخبر متحدث باسم The Verge أن المحتوى لا يزال متاحًا للبث عبر IMDb ، لكن تطبيق IMDb TV الجديد "مصمم لتجربة البث".

وتعد قائمة محتوى IMDb TV جيدة جدًا، حتى لو كافحت أصولها لتحقيق قدر كبير من الإثارة مثل العناوين من الخدمات المتميزة الأكبر حجما ، ولكن إذا كنت لا تمانع فى الإعلانات ، فهناك الكثير من الأشياء الرائعة التى يمكنك بثها مجانا على الخدمة ، بما في ذلك الأفلام الوثائقية وعناوين الخيال العلمى والدراما والكثير من البرامج التليفزيونية التى يمكنك الاستمتاع بها، ويمكن حاليا بث كل من Mad Men و How to Train Your Dragon و Schitt’s Creek و Lost على الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك ، من خلال صفقة تم الإعلان عنها مؤخرا مع Universal ، ستقوم IMDb TV أيضا ببث بعض عناوين الحركة الحية والرسوم المتحركة بشكل حصرى من الاستوديو بعد إصدارها فى المسارح وعرض أول قصير على Peacock.

وكان التطبيق متاحا مسبقا على غالبية أجهزة البث الرئيسية وبعض أجهزة التلفزيون الذكية ، بما فى ذلك Fire TV و Roku و Xbox و Android TV وأجهزة Android TV OS وأحدث تلفزيونات LG Smart TV و PlayStation 4 و Chromecast مع Google TV و Nvidia Shield ، وهى متاحة أيضا كقناة مجانية ضمن تجربة Prime Video.

