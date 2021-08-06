شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين جديدين إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، نجاح إطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض، وقال بيان صادر عن الشركة "جرت بنجاح عملية إطلاق قمرين صناعيين صغيرين من نوع Beta، مخصصين لنقل البيانات وتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "نفذت عملية الإطلاق من مطار Taiyuan الفضائي في مقاطعة Shanxi الصينية، بتمام الساعة 19:01 بالتوقيت المحلي (14:01 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Long March، لتكون هذه المرة هي المرة 382 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية.

وكانت (CASC) قد أشارت في وقت سابق إلى أن الصين تخطط لتحقيق رقم قياسي جديد في عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات والأقمار إلى الفضاء العام الجاري، وتسعى لتنفيذ 40 عملية إطلاق خلال السنة.

وتعمل الصين بشكل ملحوظ على تحسين برنامجها الفضائي في السنوات الأخيرة، إذ طورت العديد من الأقمار الصناعية التي تستخدم للأغراض العلمية والأرصاد الجوية والملاحة، كما تعمل على برنامجها الخاص لاستكشاف القمر والمريخ.