شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تطرح رسميا ميزة طال انتظارها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة واتس آب ميزة العرض لمرة واحدة View Once الخاصة بها، التى تحذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يفتحها المستلم، حيث تتطلع المنصة إلى المنافسة بشكل أفضل مع تطبيق الرسائل المصورة سناب شات.

وعند إرسال صورة أو مقطع فيديو، يمكنك تحديد عرض هذا المحتوى لمرة واحدة فقط عبر النقر فوق الزر 1 الموجود على يسار زر الإرسال وبعد أن يفتحه المستلم، يتم حذفه.

وقال موقع "العربية نت" إنه بمجرد مشاهدة محتوى الوسائط تظهر الرسالة على أنها مفتوحة، ويمكن للمستلم رؤية أنها صورة مختفية، لذلك فإنها ميزة قد ترغب فى استخدامها مع الأشخاص الذين تثق بأنهم لن يأخذوا لقطة شاشة (لن تعرف إذا فعل ذلك).

وفي شهر يونيو، أكد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، أن الميزة قادمة، وذلك بالرغم من ندرة التفاصيل حول موعد إطلاقها.

وكمثال على كيفية استخدام الميزة، تستخدم المنصة مثال إرسال صورة لمعلومات حساسة، مثل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو مشاركة صورة لبعض الملابس التى جربتها.

ربما هناك استخدامات أخرى أقل فائدة لهذا النوع من الميزات. ولكن في كلتا الحالتين، من المفيد أن يكون لديك خيار بين إخفاء رسائل التطبيق، التى تختفى حاليا بعد أسبوع، وسجل الدردشة الدائم.

ونمت شعبية سناب شات، المعروف بميزة القصص التى تتيح للمستخدمين نشر التحديثات التى تختفى بعد 24 ساعة، فى العام الماضى حيث أبقت القيود التى يسببها الوباء المستخدمين فى المنزل.

وقامت الشركة أيضًا بإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق المراسلة الخاص بها لجذب المزيد من المستخدمين.

وتقول فيس بوك، إن الميزة الجديدة هى خطوة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى خصوصيتهم.

وأضافت: قد يرغب المستخدمون أحيانًا فى مشاركة محتوى حساس لا ينبغى تسجيله بشكل دائم. ويمكنهم باستخدام العرض لمرة واحدة التأكد من أن المحتوى يختفى بعد فتحه.

وكانت الشركة تتحدث أيضًا عن جلب التشفير من طرف إلى طرف إلى تشكيلة خدماتها للمراسلة. وتخطط لجعلها قابلة للتشغيل البيني في المستقبل.

وقامت واتساب بتمكين التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا فى عام 2016، ولكن بالنسبة إلى ماسنجر وإنستجرام، قد لا يزال إجراء الخصوصية المميز بعيدًا لسنوات.