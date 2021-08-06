شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم يقدم تصورا لمراحل تطور كوكب الأرض منذ 4.5 مليار سنة × 4 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشغل بال الناس أسئلة كثيرة حول نشأة الكون وكيف كان الكوكب الأرض منذ نحو 4.5 مليار سنة، وهى أمور لم يحسمها العلم، لكن للإجابة على هذا السؤال، قدم فيديو جديد مدته 4 دقائق تصورًا للتغيرات التي طرأت على كوكبا حتى يومنا هذا، وذلك من وجهة نظر أحد العلماء.

وأنتج عالم الكمبيوتر ديفيد روبرتس، فيديو يقدم قصة تطور كوكب الأرض، حيث حصر التغيرات التي حدثت على مدار مليارات السنين، في 4 دقائق، وفقا لـ"سكاى نيوز".

تبدأ الحكاية بكوكب أولي شديد الحرارة ومليء بالفوهات، لا يزال يتشكل، ثم ينتقل الفيديو إلى عرض مسطح للأرض، مما يُظهر أن الصفائح التكونية بدأت في التكون، منذ ما يقرب من 3 مليارات سنة، ومع مرور الزمن، يظهر الفيديو أشكال ملونة على سطح الأرض، تمثل المياه المتدفقة على الكوكب والقارات المرتفعة فوق السطح.

وفي نهاية الفيديو، تظهر أضواء ساطعة من مختلف قارات العالم، مما يشير إلى أن العالم الذي كان أحمر اللون وحارا، يسكنه الآن البشر.

في سياق آخر، اتضح - فى وقت سابق - أن قطعة حجر عثر عليها في مقاطعة جلوسترشير بإنجلترا، هي نيزك قديم عمره 4.6 مليار عام، أي أنه أقدم من الأرض التي يقدّر عمرها بنحو 4.54 مليار عام.

ويشير بيان جامعة لوفبرا البريطانية، إلى أنه وفقا للخبراء، هذا الحجر الأسود الصغير، الذي عثر عليه ديريك روبسون، مدير قسم الكيمياء الفلكية، في منظمة بحوث الفيزياء الفلكية في شرق إنجلترا (EAARO) ، هو جزء من الحطام الفضائي المتبقي بعد تشكل كواكب المنظومة الشمسية، ويعتقد أنه جاء من حزام الكويكبات الواقع بين مداري المريخ والمشتري.

ويدرس علماء الجامعة مع زملائهم من (EAARO) بنية وتركيب هذا الحجر الذي أطلقوا عليه اسم (Winchcombe) وهو اسم القرية التي عثر عليه بالقرب منها، ويأمل الباحثون الحصول على إجابات عن العمليات التي جرت في بدايات نشوء المنظومة الشمسية، وربما عن أصل الأرض ونشوء الحياة عليها.

ويقول الباحث شون فاولير، من الجامعة، يشبه هذا الحجر خرسانة هشة غير متماسكة جيدا وذات مسامية عالية متكونة من جسيمات وغبار، لم تتعرض لصدمات كونية قوية. أي أنها لم تشارك في نشوء الكواكب الأولية. وهذا يعني أنه كان خلف المريخ، لحين تكون كوكب ما. وهذه فرصة نادرة لدراسة قطعة من الماضي السحيق.