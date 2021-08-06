شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجين جالاكتيك تفتح مبيعات التذاكر لطائراتها الفضائية بدءا من 450 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فيرجين جالاكتيك" التى يملكها ريتشارد برانسون عن إعادة فتح مبيعات التذاكر لطائرتها الفضائية SpaceShipTwo ، حسبما أعلنت شركة السياحة الفضائية يوم الخميس في بيان أرباحها للربع الثانى، السعر المبدئى 450.000 دولار زيادة متوقعة من السعر البالغ 200.000 دولار الذى كانت الشركة قد حصلت عليه منذ سنوات ، قبل أن تغلق المبيعات.

وذكر موقع " THE VEREGE " إن إعادة فتح التذكرة تأتى فى أعقاب رحلة برانسون الناجحة فى يوليو إلى حافة الفضاء SpaceShipTwo ، على متن مركبة السياحة الفضائية الرائدة فى Virgin Galactic والتى يمكن أن تحمل أربعة ركاب على ارتفاع حوالى 53 ميلًا لبضع دقائق من انعدام الوزن، وكانت تلك المهمة المسماة Unity 22 ، اختبارا رئيسيا للطائرة الصاروخية قبل أن تبدأ فيرجن فى الطيران مع العملاء الفرديين فى أواخر عام 2022.

وقال مايكل كولجلادير ، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic ، في بيان: "من خلال الاستفادة من الزيادة في اهتمام المستهلكين بعد رحلة Unity 22 ، يسعدنا الإعلان عن إعادة فتح المبيعات اعتبارًا من اليوم ، بدءا من مجتمع Spacefarer الخاص بنا، بينما نسعى إلى جلب عجائب الفضاء إلى عدد كبير من سكان العالم ، ويسعدنا أن نفتح الباب أمام صناعة جديدة تماما وتجربة المستهلك."

وأضاف ، أنه تم إغلاق مبيعات التذاكر للعملاء الأفراد منذ حادث مميت عام 2014 أثناء رحلة تجريبية بعد هذا الحادث ، وتعهد برانسون بركوب SpaceShipTwo ليضع نفسه فى الفراغ لإظهار الثقة بسلامة السيارة قبل أن تبدأ فى الطيران للعملاء الذين يدفعون الثمن بعد مهمته الناجحة فى 11 يوليو ، مع ثلاثة موظفين فى الشركة وتستهدف الشركة أواخر سبتمبر في أول مهمة مدرة للدخل ، كما جاء فى البيان الصحفى ستحمل تلك المهمة ، والوحدة 23 حمولات بحثية وثلاثة أعضاء من سلاح الجو الإيطالى.

وقال متحدث باسم الشركة إن ما يقرب من 1000 عميل محتمل وضعوا 1000 دولار من الودائع سيكونون التاليين فى الصف مع مبيعات التذاكر الجديدة ، وستقدم فيرجن ثلاث طرق لركوب الخيل على SpaceShipTwo: خيار المقعد الفردى ، "باقة متعددة المقاعد للأزواج الأصدقاء و العائلة" ، واستحواذ كامل على الرحلة.

وقالت الشركة: "سيتم فتح المبيعات فى البداية لقائمة الشركة المهمة من الرواد الأوائل ، مع إعطاء الأولوية لمجتمع Spacefarer الذى كما وعد سيمنح الفرصة الأولى لحجز مكانه فى الفضاء"، كما سيتم فتح قائمة أولويات المتابعة للعملاء المهتمين بحجز رحلات الفضاء المستقبلية."