شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتفق مع مؤلف سيرة ستيف جوبز لكتابة سيرته الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير البريطانى إيلون ماسك، مؤسس شركتى "تسلا" و"سبيس إكس"، عن كتابة سيرته الذاتية، لافتا إلى أنه اتفق مع المؤلف والتر إيزاكسون، على كتابة سيرته.

وكتب ماسك عبر حسابه بموقع "تويتر" "إذا كنتم تشعرون بالفضول حيال شركتى "تسلا" و"سبيس إكس" ومشاريعى القادمة، فإن والتر إيزاكسون يكتب سيرتى الذاتية".



ايلون ماسك

ووالتر إيزاكسون هو مؤلف سيرة مؤسس شركة "أبل" الراحل، ستيف جوبز، التى طرحت فى عام 2011، ونُشرت بعد وقت قصير من وفاته، وتحولت إلى فيلم سينمائى يحمل اسم "ستيف جوبز"، وهو من بطولة مايكل فاسبندر وكيت وينسليت، عرض في عام 2015، وفقا لموقع سبوتنيك.

كما ألف والتر إيزاكسون سيرا ذاتية عن العديد من مشاهير العالم، مثل الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، وبنجامين فرانكلين، والعالم صاحب النظرية النسبية ألبرت أينشتاين، وعالمة الكيمياء الحيوية الأمريكية جينيفر دودنا، المعروفة بعملها في تعديل الجينات بتقنية كريسبر.

وكان كشف كتاب جديد أسرارا مثيرة حول التقلبات المزاجية التى تنتاب الملياردير الأميركى إيلون ماسك والذي انفجر ثائرًا في وجه طاقم موظفيه في شركة تسلا المرهقين نتيجة للعمل الشاق المتواصل قائلًا إنهم لا يحق لهم الشكوى من المهام المنهكة لأنه ببساطة كان يمكنه أن يكون "في جزيرة خاصة مع عارضات الأزياء"، وفقا لموقع العربية نت ، لا مجال للشكوى .

وبحسب ما نشرته "ديلى ميل" البريطانية نقلًا عن مقتطفات من كتاب "لعبة القوة.. تسلا إيلون ماسك ومقامرة القرن"، إن ماسك انفجر صارخًا فى وجه مسئول تنفيذي كان لديه الجرأة لإخباره بأنه يجب السماح للموظفين المستنزفين بالحصول على إجازة للراحة في عام 2016، قائلًا: "[اللعنة] أنا في المصنع وأعمل بنفسي، ولا أريد أن أسمع عن مدى صعوبة عمل كل الأشخاص الآخرين في المصنع".