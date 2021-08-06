شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية نقل مقاطع الفيديو من أيفون إلى ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شركة أبل للمستخدمين نقل مقاطع الفيديو والصور لاسلكيًا من جهاز أيفون إلى جهاز ماك الخاص بك، وهنا نرصد طريقة استخدام AirDrop للقيام بذلك، من خلال إرسال جميع أنواع الملفات بسهولة من جهاز أيفون إلى جهاز كمبيوتر Mac، ولكن ستحتاج إلى أن يكون هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك على بعد بضعة أقدام من بعضهما البعض.

1. افتح تطبيق الصور على جهاز أيفون الخاص بك.

2. لعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك على جهاز أيفون، اضغط فوق الألبومات في أسفل الشاشة، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى قسم أنواع الوسائط، واختر مقاطع الفيديو.

3. اضغط فوق تحديد في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط فوق كل مقطع فيديو فردي تريد استيراده، أو اختيار تحديد الكل في الزاوية العلوية اليسرى، أو تمرير إصبعك عبر الصور لتحديد عدة مقاطع مرة واحدة، وستظهر علامة اختيار زرقاء على كل مقطع فيديو تختاره.

4. اضغط على أيقونة المشاركة في الزاوية السفلية اليسرى من شاشتك.

5. في قائمة Share المنبثقة، اضغط فوق أيقونة AirDrop، والتي تبدو مثل نقطة الهدف الزرقاء.

6. في صفحة AirDrop، ابحث عن جهاز كمبيوتر ماك وحدده، إذا كنت لا ترى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد بضع ثوانٍ، فتأكد من تنشيط AirDrop على جهاز Mac.

7. سيتعين عليك قبول النقل على جهاز Mac الخاص بك، وقد يستغرق الاستيراد بضع ثوان، وعلى جهاز أيفون، سيظهر خط أزرق حول أيقونة جهاز Mac الخاص بك. يكتمل AirDrop بمجرد أن يلتف الخط الأزرق حول الدائرة.

8. بمجرد نقل مقاطع الفيديو، ستتيح لك نافذة منبثقة اختيار ما إذا كنت تريد حفظها في التنزيلات الخاصة بك أو في تطبيق الصور.