شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة فى التاريخ.. رصد ضوء قادم من خلف ثقب أسود عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء الفلك ضوءا من خلف ثقب أسود عملاق لأول مرة في التاريخ، رغم ما هو معروف عن الثقوب السوداء بأنها تبتلع كل شيء يصل إليها بسبب جاذبيتها الهائلة، وتوصل علماء الفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد الأمريكية لأول مرة في تاريخ علوم الفلك إلى اكتشاف غير مسبوق، عندما رصدوا ضوءا يخرج من خلف ثقب أسود هائل الحجم، رغم كل الحقائق المتعلقة بالثقوب السوداء، حول ابتلاعها كل شيء.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول دان ويلكينز، عالم الأبحاث في جامعة ستانفورد، في بيان نشر على موقع EurekAlert، إن "أي ضوء يدخل الثقب الأسود لا يخرج مجددا، لذلك ينبغي ألا نكون قادرين على رؤية أي شيء خلف الثقب الأسود".

وأكد الباحثون أن رصد انبعاثات ضوئية خلف ثقب أسود عملاق "يثبت نظرية ألبرت آينشتاين النسبية العامة"، التي وضعها قبل أكثر من 100 عام.

ويقول العالم روجر بلاندفورد، المؤلف المشارك في البحوث حول هذا الرصد الفريد، والتي نُشرت في مجلة Nature العلمية: "منذ 50 عاما، عندما بدأ علماء الفيزياء الفلكية في التكهن بكيفية تصرف المجال المغناطيسي بالقرب من الثقب الأسود، لم تكن لديهم فكرة أنه في يوم من الأيام قد يكون لدينا تقنيات لمراقبة هذا مباشرة، ورؤية نظرية النسبية العامة لآينشتاين في حالة تطبيق عملي".