شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iOS 15 يجرى تحسينات طفيفة على الصور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أحدث إصدار من الإصدار التجريبي من iOS 15 من آبل يُجري تحسينات طفيفة على الصور من خلال معالجة إضاءة العدسة الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور الخارجية وفقا لما نقله 9to5Mac، تم نشر أخبار الميزة على iOSBeta subreddit بواسطة مستخدم Reddit Doubleluckstur.

ومن جهة أخرى نقل موقع The verege أنه سيكون العديد من مستخدمي iPhone على دراية بالنقاط الخضراء، وأثناء التقاط الصورة يبدو أنه لم يتغير شيء - لا يزال التوهج يظهر في عدسة الكاميرا، ولكن عندما تذهب لعرض الصورة النهائية، فإن التوهج لا يمكن رؤيته في أي مكان.

وتابع التقرير "يبدو أنه نتيجة كل عمليات المعالجة اللاحقة التي تمت على الصورة، حيث يظهر التوهج في الإطارات البديلة (والأقل معالجة) المتوفرة إذا كنت تستخدم ميزة Live Photo من Apple.

وحتى الآن ليس من الواضح نوعًا ما طرازات iPhone التي تتم المعالجة عليها، في سلسلة Reddit، أبلغ أحد المستخدمين أيضًا عن رؤية إزالة النقطة الخضراء على جهاز iPhone XS، بينما قال آخر إنها لا تعمل على iPhone 8 Plus.

ويتوقع 9to5Mac أن الميزة يمكن أن تقتصر على الهواتف التي تحتوي على معالج A12 Bionic أو أحدث (مثل XS و XR وما بعده)، الميزة المتوفرة فقط على الهواتف الأحدث لن تكون مفاجئة بالضرورة: بعض ميزات iOS 15 مثل Live Text أو Portrait mode لـ FaceTime ، لديها بالفعل A12 Bionic مدرج كمتطلب.