شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تنسيق الصورة JPG وJPEG؟.. اعرف تفاصيل الامتدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستجد عند التعامل مع الصور عبر الإنترنت امتدادات JPG و JPEG للصور، وقد يكون هذا محيرًا في بعض الأحيان للأشخاص لأنهم لا يعرفون الامتداد الذي ينبغي عليهم استخدامه، وهنا نرصد الفرق بين JPG و JPEG، وما إذا كان هناك اختلاف، وما الذي يجب أن تستخدمه لمشاريعك عبر الإنترنت.

JPEG

JPEG هو امتداد ملف يرمز إلى Joint Photographic Experts Group، وتم إصدار معيار ISO في الأصل في عام 1992، وهو تنسيق ضغط نقطي، وهو الأكثر استخدامًا للضغط مع فقدان البيانات، مع نسب ضغط تتراوح من 10: 1 إلى 20: 1.

ويمكن ضبط نسبة الضغط مما يعني أنه يمكنك تحديد توازنك بين حجم التخزين وجودته، ويتم استخدام امتداد JPEG بشكل شائع بواسطة الكاميرات الرقمية وأجهزة مشاركة الصور.

وبينما يعد تنسيق JPEG رائعًا للألوان والصور الفوتوغرافية، من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك خسارة طفيفة في الجودة بسبب الضغط.

كما أن التحرير وإعادة الحفظ يؤديان فقط إلى تدهور الجودة، على الرغم من أنها قد تكون ضئيلة للغاية، وتتمثل إحدى طرق تقليل ذلك في العمل مع ملفات RAW JPEG، وتحديد تعديلاتك، ثم حفظ النسخة النهائية دون إعادة الحفظ عدة مرات.



JPG JPG يوجد لدينا تنسيق JPG، ولا توجد اختلافات في الواقع بين تنسيقات JPG و JPEG، ولعل الاختلاف الوحيد هو عدد الأحرف المستخدمة.

يوجد JPG فقط لأنه في الإصدارات السابقة من Windows (أنظمة ملفات MS-DOS 8.3 و FAT-16) كانت تتطلب امتدادًا من ثلاثة أحرف لأسماء الملفات، لذلك تم اختصار .jpeg إلى .jpg.

بينما كان لدى Windows و أو DOS هذا القيد، فإن UNIX لم يفعل ذلك ولذلك استمر مستخدمو UNIX و MAC في استخدام امتداد .jpeg.

وتقبل الإصدارات الأحدث من Windows بالطبع مزيدًا من الأحرف في امتداد الملف الخاص بها، ومع ذلك، كان .jpg مستخدمًا بالفعل من قبل غالبية الأشخاص (والبرامج اللازمة للعمل مع MS-DOS 8.3) ولذا فهو الامتداد الأكثر شيوعًا.

وتحفظ برامج تحرير الصور مثل Adobe Photoshop و Gimp ، جميعها ملفات JPEG افتراضيًا بامتداد jpg. ، على كل من Windows و MAC.