الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف .. تعرف على موعد انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون النصف الأول من شهر أغسطس هو الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف 2021 وحتى الآن.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى المعدلات الطبيعية على كافة الأنحاء.

وكانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية أصدرت دراسة عن فصل الصيف عام 2021 ومقارنته بخمس أعوام ماضية، حيث أكدت أنه من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال النصف الأول من فصل الصيف يتضح أن صيف 2021 هو الأكثر حرارة مقارنة بالخمسة أعوام الماضية منذ عام 2017.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، أن درجات الحرارة هذا العام سجلت أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة فيها 36:34 على السواحل الشمالية، 42 : 40 على القاهرة والوجه البحري، 45:44 على جنوب البلاد، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.