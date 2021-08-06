شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب لا يمكن لمبيعات Nintendo مواكبة ازدهار الإغلاق العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هناك جانب سلبي واحد للارتفاع الهائل غير المتوقع في النجاح، فهو أنه عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، يمكن أن تبدو أسوأ عند المقارنة، هذه هي "المشكلة" التي تتعامل معها Nintendo حاليًا أثناء نشرها لتقريرها ربع السنوي الأخير، مما يعكس حقيقة أن العالم قد تغير مرة أخرى وفقا لما نقله موقع Engadget.

في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 119 مليارين، والتي تصل إلى 1.1 مليار دولار تقريبًا.

ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 17.3% مقارنة بـ 144 مليار ين (1.3 مليار دولار) التي تم تسجيلها في هذا الوقت من العام الماضي، عندما تم تكليف الناس بقضاء المزيد من الوقت في الداخل.

الاختلاف الآخر مقارنة بالعام الماضي هو عدم وجود اسم العلامة التجارية Nintendo لجذب المستخدمين كما كان في عام 2020. كانت (وفقًا لبعض المحللين) ثالث أكبر لعبة مبيعًا لهذا العام، والتي جلبت أيضًا مبيعات وحدات تحكم Switch الجديدة إلى المشترين الذين يتطلعون إلى المشاركة في الحدث.

ولا تزال أجهزة New Horizons عنوان بيع كبير، حيث تم بيع 1.26 مليون وحدة في هذا الربع، بعد عام من إطلاقها في الأصل، وكانت مبيعات برمجيات نينتندو في المجمل أقل بنسبة 10.2% فقط من التجارة التي قامت بها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من الممتع أن نينتندو كسرت رسمًا بيانيًا في تقريرها المالي يوضح أنه إذا قمت بإزالة ارتفاع Animal Crossing ، فإن مبيعات برمجياتها قد زادت باستمرار منذ عام 2018 على الأقل، حقيقة أن المستثمرين لا يزالون على ما يبدو قلقين بشأن مستقبل Nintendo - لدرجة أبلغت بلومبيرج أن الشركة ستصدر عمليات إعادة شراء الأسهم لتغطية الفجوة في المبيعات المنخفضة - وهذا يوضح الانفصال بين وول ستريت والعالم الذي نعيش فيه. لكن الشركة لم تغير توقعات مبيعاتها أو خططها للبقية.