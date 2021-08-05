شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق منتجاتها من كاميرا نيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع engadget أنه ربما بدأت Google فى التحضير لإطلاق منتجاتها القادمة من كاميرات Nest ، وهذا هو سبب ظهورها في متجر الشركة لفترة وجيزة جدًا، على الرغم من أن القوائم لم تعد متاحة حتى كتابة هذه السطور، فقد تمكنت The Verge من إلقاء نظرة قبل أن تختفى.

وعلى ما يبدو، ستطلق شركة التكنولوجيا العملاقة كاميرا Nest التي تعمل بالبطارية وهي مناسبة للداخل والخارج، وكاميرا أخرى مزودة بأضواء كاشفة وكاميرا سلكية للداخل. هناك أيضًا جرس باب من Nest يعمل بالبطارية بين المنتجات المسربة.

لسوء الحظ، لم ترتبط القوائم بصفحات المنتجات الفردية وأعادت فقط المستخدمين الفضوليين إلى صفحة متجر Google الرئيسية، سيتعين علينا انتظار المعلومات الرسمية لمعرفة المزيد عن الأجهزة من خلال إطلاق جرس باب من Nest يعمل بالبطارية وكاميرا مجهزة بضوء كاشفة، ستتمكن Google أخيرًا من تقديم منافس حقيقي لأجهزة أمان Amazon ، عندما أعلن عملاق التكنولوجيا لأول مرة أنه سيطلق تشكيلة Nest الجديدة في يناير، لم يذكر متى ستتوفر المنتجات. ومع ذلك .

فقد ذكرت أن التشكيلة مخصصة لعام 2021 ، لذلك من المرجح أن يتم طرحها للشراء في الأشهر المقبلة.