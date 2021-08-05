تكنولوجيا: AMD تطلق سلسلة معالجات Ryzen 5000 للشراء الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر سلسة معالجات Ryzen 5000 المطورة لأجهزة الحاسب المكتبي الآن للبيع بشكل مستقل للمستخدمين، على أن تتميز المعالجات بكرت شاشة مدمجة وتبدأ من سعر 259 دولار.

كانت شركة AMD قد كشفت عن سلسلة معالجات Ryzen 5000 المميزة بكرت الشاشة المدمج لأجهزة الحاسب المكتبي خلال شهر أبريل، إلا أن المعالجات كانت تقدم للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بشكل مباشر حتى الآن.

ولقد أكدت AMD على خططها لإطلاق رقاقات المعالج للمستخدمين لاحقاً هذا العام، واليوم أعلنت الشركة بالفعل عن توفر رقاقات معالجات Ryzen 5000 من سلسلة G للبيع للمستخدمين.

ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين في البداية رقاقة Ryzen 7 5700G المميزة بعدد 8 من الأنوية وتنطلق بسعر 359 دولار، وأيضاً رقاقة Ryzen 5 5600G بعدد 6 من الأنوية، وسعر 259 دولار، على أن ترتكز هذه المعالجات على دقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية Zen 3.

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