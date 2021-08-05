تكنولوجيا: إعلانات تشويقية جديدة تسلط الضوء على مميزات Mi Mix 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي اليوم إعلانات تشويقية جديدة تسلط من خلالها الضوء على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في Mi Mix 4، كما تؤكد على دعم الهاتف بتقنية UWB.

ينطلق حدث شاومي في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف Mi Mix 4، وهو أول إصدارات شاومي المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد نشر Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي على منصة Weibo اليوم اثنان من الإعلانات التشويقية التي تؤكد على بعض من مواصفات الهاتف.

وتدعم شاومي هاتف Mi Mix 4 المرتقب بتقنية UWB وهو ما أكد عليه الإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة اليوم، وهي تقنية ذكية ومتقدمة عن تقنية البلوتوث تعمل على تحديد موقع الأجهزة الذكية بدقة أعلى.

كما يكشف الإعلان التشويقي الثاني عن شاشة Mi Mix 4 التي تتميز بإعادة ترتيب البيكسل لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن تقنية شاومي تنافس بقوة التقنية المطورة من Oppo وZTE.

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