أين تذهب العملات المشفرة المصادرة

دبي - يزن راشد - تقوم الحكومات في عدد كبير من دول العالم، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة العملات المشفرة. وفي وقت قريب على سبيل المثال صادرت الولايات المتحدة عملات مشفرة بقيمة 21,000 دولار. أين ذهب هذا المبلغ؟



وتقوم الولايات المتحدة ببيع هذه العملات المشفرة عن طريق مزادات مفتوحة. تمامًا مثلما يتم بيع الأصول التي يتم مصادرتها من أصحابها عند ارتكاب جرائم متعلقة بها.

وقد تمكنت “وحدة الجرائم السيبرانية” في “دائراة الإيردات الداخلية” بأميركا من مصادرة رقمية عملات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الجاري فقط. وحسبما وصفه Jarod Koopman، مدير الوحدة، فالتحفظ على العملات الرقمية أشبه بالتحفظ على السيارات، القوارب، أو الأصول مرتفعة القيمة عامةً.



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مصادرة العملات المشفرة

وصف Koopman فريق الجرائم السيبرانية بأنهم عملاء غير نمطيين. حيث أنهم يمتلكون شاراتهم الخاصة، أسلحتهم، ويقومون بتنفيذ القانون لكن مع عمل إضافي، وهو التعامل مع العملات الرقمية المشفرة.

وحسبما صرّح لـCNBC، تمكنت الوحدة من مصادرة عملات رقمية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي في 2019. ووصل المبلغ إلى 137 مليون دولار أمريكي في 2020، وحتى الآن وصلت قيمة العملات المصادرة في 2021 إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.

وقد تم عقد مقابلات عديدة مع عملاء فيدراليون سابقين في الولايات المتحدة. وحسبما صرحوا فالبلاد لا تخطط للتراجع عن ملاحقة العملات الرقمية ومصادرتها. بل أن عمليات الضبط للعملات المشفرة قد فاقت قدراتها، لدرجة أنها قد تسعى للحصول على دعم القطاع الخاص.

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وقد بدأت ملاحقة هذا النوع من العملات في اكتساب أهميتها بعد تمكن العملاء الفيدراليين من إغلاق موقع Silk Road في عام 2013. وهو الموقع الذي كان يقدم سوقًا سوداء يباع فيها كل شيء.

وموقع طريق الحرير ذاك قد استمر في العمل لسنوات طويلة على شبكة الإنترنت المظلمة. وما ساعده على الاستمرار هو الاعتماد على بيتكوين وغيره من العملات الرقمية. حيث سمحت هذه العملات للخارجين عن القانون أن يتبادلوا الخدمات غير القانونية بالأموال بحرية شديدة. وهنا تحولت عملة بيتكوين لخطر أمني.



الاستحواذ على العملات والتصرف فيها

وتمكنت الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن تستحوذ على محفظة تضم 30,000 عملة بيتكوين. لكن في هذا الوقت لم تكن قيمة العملة مثلما هي الآن، حيث تم بيع هذه العملات في مقابل 19 مليون دولار أمريكي. بينما تتعدى قيمتها المليار حاليًا.

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توجد ثلاث منعطفات رئيسية في الوقت الحالي لعملية مقاومة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. تبدأ العلمية بالملاحقة والمصادرة، ومن ثم تسييل العملات الرقمية المشفرة وبيعها، وأخيرًا إعادة توظيف تلك الأموال.

وتكون أقسام الشرطة في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم U.S. Marshals Service مسؤولة عن عملية المصادرة ومن ثم البيع. وحتى وقتنا الحالي، تمكنت من مصادرة 185,000 بيتكوين، وهذا العدد يساوي حاليًا 7,185,344,500 دولار أمريكي.

وفي نهاية المطاف، وعند الانتهاء من عمليات الملاحقة، المصادرة، والبيع يتم إيداع المبالغ المحققة إلى جهتين، وهم صندوق مصادرة الخزانة أولًا وصندوق مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل ثانيًا.

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