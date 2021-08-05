شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تبحث عن متمرس لإعداد مشروبات ذات طابع فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk إلى البحث عن شخص متمرس بالميناء الفضائى يمكنه إعداد مشروبات ذات طابع فضائي بجوار مصنع الصواريخ المترامي الأطراف التابع للشركة في جنوب تكساس.

وعلى الرغم من أن الفضاء نفسه لن يكون في المستقبل على الأرجح فإن النادل المتمرس الذي سيكون له أحد أروع الألقاب الوظيفية - سيتم استغلاله للانضمام إلى مئات الموظفين الذين يعملون على نظام صاروخ Starship الضخم التابع لشركة SpaceX في المناطق الريفية في بوكا تشيكا، تكساس.

ووفقا لموقع " THE VEREGE" من المحتمل أن يعمل اختصاصي الخلط من المنزل الصغير المجاور لميناء الفضاء الناشئ في SpaceX والذى يسميه Musk شريط Starbase Tiki ويقذف مشروبات tiki مثل Test Pilot أو Jet Pilot.

ويوجد أيضًا فى موقع SpaceX's Boca Chica مطعم وبار آخر في أحد أبراج بناء الصواريخ التابعة للشركة والذى يطل على ميناء الفضاء بأكمله، ويسمي المسك هذا الشريط "هاي بار" - في "الخليج العالى" للبرج - ووصفه بأنه "شريط مستقبلي" مع "نوافذ 360 درجة وأرضية زجاجية تطل على مصنع الصواريخ"، استضافت SpaceX حفلة في High Bar في يونيو.

وتعمل SpaceX على توظيف العشرات من وظائف خدمات الطعام في مواقع في تكساس وكاليفورنيا لإطعام القوة العاملة المتزايدة للشركة، يعد الطهاة وخبراء صناعة القهوة وطهاة سو من بين الوظائف الشاغرة ضمن فئة خدمات الطعام فى صفحة وظائف SpaceX.

بينما تخدم المؤسسات الغذائية في SpaceX موظفيها بشكل أساسي، فقد لا يتم استبعاد الجمهور لفترة طويلة، غرد ماسك في كانون الثاني (يناير): "أنا أدعم الأماكن العامة بشكل كبير حول مواقع الإنتاج والإطلاق الخاصة بنا، حيثما يمكن القيام بذلك بأمان وأمان"، "عند مرور covid ، سنفتح مطعمنا للجمهور ونكتشف طرقًا للسماح بالوصول المحدود إلى High Bar."

كما أنه ليس من غير المعتاد أن توظف شركات الطيران والفضاء طهاة وباريستا لخدمة موظفيها. منFacebook إلى Google إلى Boeing ، ولديهم جميعًا طهاة وباريستا، وفقًا لـ LinkedIn ، ولدى SpaceX العديد من الطهاة وخبراء صناعة القهوة أيضًا، لكن The Verge لم تتمكن من العثور على دليل على وجود أي متخصص في الخلطات داخل الشركة في شركات أخرى، قامت شركة Neuralink ، إحدى شركات Musk الأخرى، ببناء شريط خاص بها، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت شركة واجهة الدماغ الناشئة توظف أخصائي خلط خاص بها حتى الآن.

ولا يزال موقع بوكا تشيكا التابع لشركة سبيس إكس في مهده، ولكن يمكن أن يرسل البشر يومًا ما إلى القمر

وفازت الشركة بعقد من وكالة ناسا في إبريل لإطلاق أول رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر منذ عام 1972، ولكن قبل حدوث ذلك وربما قبل أن يفتح بار ومطعم tiki للجمهور، لدى SpaceX طرقًا "لإنضاج" الوظائف الأكثر أهمية في Musk's Starbase.