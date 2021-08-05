شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: NYT يغير تنسيق ملف الكلمات المتقاطعة ويتقاطع مع أدوات حل الألغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يتمكن الأشخاص بعد الآن من تشغيل النسخة الرقمية من ألغاز الكلمات المتقاطعة اليومية لصحيفة نيويورك تايمز فى تطبيقات الطرف الثالث، وفقًا لإعلان صادر عن صحيفة The Times اعتبارا من 10 أغسطس المقبل، وستكون الكلمات المتقاطعة متاحة رقميا فقط عبر موقع NYT أو تطبيق الكلمات المتقاطعة الخاص بها، وستظل ملفات PDF القابلة للتنزيل بالإضافة إلى الجريدة الفعلية متاحة للأشخاص الذين يرغبون فى الطباعة واللعب.

ووفقا لموقع " THE VEREGE" قال حتى الآن كانت الكلمات المتقاطعة متاحة بتنسيق ملف Across Lite .puz ، بحيث يمكن لأى شخص لديه اشتراك فى ألعاب Times تنزيل لغز وفتحه فى سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول الذى يختاره، ولا ينطبق التغيير فقط على الألغاز المستقبلية ولكن على أرشيف الألغاز الموجودة حاليًا بتنسيق puz.

وقالت إيفردين ماسون، مديرة تحرير الألعاب في صحيفة التايمز، على تويتر إنها اتخذت قرارًا بإنهاء دعم puz فى محاولة لبناء شىء يمكن للمحررين فيه "تحرير وصنع الألعاب بدلاً من تكييف الأشياء لأدوات لا يمكننا التحكم فيها. "

وهناك بعض أدوات حل الكلمات المتقاطعة منزعجة من التغيير، ووفقا لمدونة XWord ، فإن موقعا لعشاق الكلمات المتقاطعة ومحللى السرعة والأشخاص الذين يقومون بتحليل ملفات .puz لتحليل الألغاز من المحتمل أن يكون الأكثر تضرراً، وذكر بعض الأشخاص ضعاف البصر أن تطبيق الكلمات المتقاطعة الرسمى فى Times لا يعمل بشكل جيد مع برامج قراءة الشاشة، والتى نأمل معالجتها مع اختفاء خيارات الطرف الثالث.