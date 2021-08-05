شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضع مديرة برنامج هندسى فى إجازة إدارية بعد تغريدة عن التمييز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة آبل مديرة البرنامج الهندسى الأقدم آشلى جوفيك فى إجازة إدارية إلى أجل غير مسمى بعد أن قامت بالتغريد عن التمييز الجنسى فى المكتب، وتحقق الشركة حاليا فى مزاعم أدلى بها Gjøvik حول بيئة عمل معادية، وفقا لموقع THE VEREGE.

ويقول جوفيك فى مقابلة مع The Verge منذ شهور، كان هناك مخاوف أثيرت بشأن علاقات موظفى Apple بشأن سنوات من التجارب مع التمييز الجنسى، وبيئة العمل العدائية، والتحرش الجنسي، وظروف العمل غير الآمنة، والانتقام"، و"طلبت منهم التخفيف من بيئة العمل العدائية أثناء التحقيق، وعرضوا على فى البداية علاج EAP وأجازة طبية، وأخبرتهم أن هذا لا معنى له، وقلت لهم يجب التحدث مع قيادتى ووضع حدود للإشراف.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فيمكنهم إعطائى أجازة إدارية مدفوعة الأجر، ومن الواضح أنهم لم يبذلوا أى جهد لوضع حدود، وبدلاً من ذلك قالوا إنهم كانوا يضعوننى فى إجازة إدارية.

وأشاروا إلى أنهم لا يريدونني على Slack حيث كنت صريحًا بشأن مخاوفي بشأن سياسات معينة فى الشركة، كما أشاروا إلى أنهم لا يريدوننى أن ألتقى وجهًا لوجه مع نساء أخريات فى الشركة بشأن مخاوفهن بشأن سياسات Apple ، وهو ما كنت أفعله ".

وبعد ظهر هذا اليوم، وجهت Gjøvik رسالة خارج المكتب لإعلام الزملاء بأن فريق علاقات الموظفين قد وضعها في أجازة مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمى.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها Apple فى إدعاءات Gjøvik حول التمييز الجنسى فى الشركة، وأغلق فريق علاقات الموظفين تحقيقا سابقا ، بزعم أنه اكتشف أنه لا يوجد شىء خاطئ ، مما دفع Gjøvik إلى تغريد لقطات شاشة مع ما تقول إنه مجرد جزء صغير مما عايشته .

وتواجه شركة Apple حاليا موجة من نشاط الموظفين، بما فى ذلك تغريدة العديد من النساء حول عدم رضاهن عن ثقافة الشركة، فى مايو، وكتب الموظفون خطابا يطالبون فيه بالتحقيق فى تعيين أنطونيو غارسيا مارتينيز، الذي كتب كتابا عن وادى السيليكون مع وصف لنساء وجد الكثير من الناس أنهن مسيئات، وبعد ساعات تم طرد غارسيا مارتينيز.