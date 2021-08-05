تكنولوجيا: جوجل تكشف عن إصدارات Nest الجديدة من كاميرات المراقبة وجرس الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Nest الذكية التي تشمل كاميرات المراقبة وجرس الفيديو.

جرس الفيديو من Nest

تتنافس جوجل بإصدارها الجديد من جرس الباب الذكي مع إصدارات شركات Arlo و Ring، حيث يتضمن إصدار Nest عدد 4 من التنبيهات الذكية التي تعمل على إدراك الأشخاص، الحيوانات، والسيارات، وأيضاً الطرود المغلفة، كما سيتاح للمستخدم تخصيص نشاط خاص للتنبيه.

ويمكن لشريحة التعلم الآلي المقدمة من جوجل في هذا الإصدار أن تدعم إدراك وتمييز الإختلاف بين الأشخاص أو الوجوه المألوفة مع الوقت.

ويأتي جرس الباب الذكي بسعة تخزين تصل إلى 3 ساعات من محتوى الفيديو للأحداث، كما سيتاح للمستخدم الإشتراك في Nest Aware بقيمة 6 دولار شهرياً لتحديد الوجوه المألوفه خلال فترة 30 يوم، أو إشتراك بقيمة 12 دولار لتسجيل فيديو للأحداث على مدار 60 يوم، كما تدعم البطارية المدمجة إعادة الشحن.

كما يأتي جرس الفيديو من Nest بالمميزات الآتية:

يتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان

يتميز بقياسات 1.8 في .95 في 6.3

يدعم التكبير الرقمي حتى 6 مرات

يتميز بأبعاد 3:4

مجال رؤية 145 درجة

رؤية ليلية حتى مسافة 10 أقدام

ومن المقرر أن يتوفر الجرس للحجز المسبق اليوم بسعر 180 دولار، على أن يتوفر في متجر جوجل بدءاً من 24 من أغسطس.

كاميرة Nest للمراقبة بالبطارية

أول كاميرات المراقبة بالبطارية المقدمة من جوجل والتي تدعم التسجيل في الخارج أو الداخل، كما تأتي كاميرة Nest مع شريحة التعلم الآلي ML، والتي تدعم الكاميرة بالإشعارات المختلفة، والكشف عن النشاط، وإدراك الأشخاص والسيارات والحيوانات.

وتتوفر الكاميرة باللون الأبيض، كما تتميز بإتساع 3.27 إنش، وتضم بطارية 6Ah ،3.65V تدعم إعادة الشحن، وتدعم الكاميرة الإتصال اللاسلكي كما تدعم أيضاً الضبط للعمل بالأسلاك.

وتقدم كاميرة Nest بالبطارية المميزات:

زاوية عرض 130 درجة

تكبير رقمي حتى 6 مرات

تدعم رؤية ليلية بتقنية HDR

تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار في الثانية

وتدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار

وتتوفر الكاميرة بسعر 180 دولار على أن تتوفر الكاميرة في متجر جوجل في 24 من أغسطس.

كاميرة Nest السلكية

تدعم كاميرة Nest السلكية الجديدة المستخدم في مراقبة داخل المنزل، حيث تقدم جوجل الكاميرة بتصميم جديد، إلا أنها لا تدعم إختيار العمل بالبطارية.

وتتوفر الكاميرة بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، كما يتميز أحد الإختيارات بقاعدة خشبية، وتتضمن الكاميرة أيضاً برمجيات جوجل الجديدة للتعلم الآلي، وتدعم الإتصال بتطبيق Google Home كما تقدم المميزات الآتية:

رؤية ليلية

4 إختيارات في الألوان

تدعم تسجيل فيديو HDR

تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية

مجال رؤية 135 درجة

تكبير رقمي 6 مرات

أبعاد 16:9

ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة في متجر جوجل لاحقاً بسعر 100 دولار، كما تستبدل بها جوجل الإصدار السابق من كاميرات Nest السلكية للمراقبة.

كاميرة Nest بالإضاءة

وتتضمن إصدارات جوجل الجديدة من كاميرات Nest للمراقبة، كاميرة combo تأتي مع إضاءة كاشفة، وهي أعلى إصدارات جوجل من الكاميرات الجديدة حيث تنطلق بسعر 280 دولار.

وتتميز الكاميرة بالإتصال السلكي، وتدعم معايير IP54 لمقاومة الماء والغبار، وتأتي مع اثنان من الإضاءة بقوة 2400 lumens، وتتوافق مواصفات هذا الإصدار مع كاميرة المراقبة بالبطارية.

المصدر

اعلان





