تكنولوجيا: سوني تستعد لزيادة إنتاج أجهزة الألعاب الجديدة PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة سوني نجحت في توفير الشرائح التي تدعمها في زيادة إنتاج أجهزة الألعاب الجديدة PS5.

تواجه العديد من الشركات العالمية نقص في المخزون المتوفر من الشرائح، مما أدى إلى تراجع إنتاج هذه الشركات، وتعد شركة سوني واحدة من الشركات التي شهدت تراجع في إنتاج أجهزة الألعاب الجديدة Playstation 5 مما أدى إلى إرتفاع الطلب مع تراجع المعروض في الأسواق العالمية.

ولقد أوضح Hiroki Totoki خلال إعلان سوني عن تقريرها المالي الأخير، أن الشركة لديها مخزون من الشرائح في الوقت الحالي يدعمها في إنتاج 14.8 مليون وحدة من أجهزة PS5، كما كشف تقرير من رويترز عن تحقيق سوني مبيعات تصل إلى 10 ملايين وحدة من أجهزة PS5 منذ إطلاقها للأسواق.

من جانب أخر كشفت سوني عن تحقيق أرباح بقيمة 2.57 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى من توقعات المحللين التي إتجهت إلى أن سوني ستسجل 1.89 مليار دولار فقط في أرباح هذا الربع.

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