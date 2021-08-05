شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Betelgeuse؟.. تعرف على النجم الخافت وأسراره بعد الكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نجم Betelgeuse الذى حير العلماء لفترة، بعد خفوته وتوقع موته، هو نجم متغير عملاق، يقع في كوكبة أوريون، وهو عاشر ألمع نجم في السماء، ومن المحتمل أن يتحول إلى مستعر أعظم خلال 100000 عام، وأن يتحول إلى ثقب أسود، وزعمت دراسة أخيرة، أن النجم العملاق الأحمر شهد انخفاضًا هائلاً في السطوع بسبب بقعة نجم مظلمة تسببت في انخفاض درجة حرارة سطحه بمقدار 300 درجة فهرنهايت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020، انخفض سطوع Betelgeuse بمقدار 2.5 مرة، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ 50 عامًا، وفقًا لخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

ولاحظ الفريق، بقيادة البروفيسور تشاو جانج، النجم في الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء باستخدام مرصد ويهاي في شاندونج من يناير إلى أبريل 2020.

وابتكر الفريق تقنية جديدة لقياس درجة حرارة النجم العملاق وقياس درجة حرارة السطح في نقاط مختلفة خلال فترة المراقبة.

ويقول باحثو الدراسة إن سبب ذلك على الأرجح هو وجود بقعة مظلمة كبيرة على سطح النجم الهائل، لكنهم لا يستطيعون تأكيد ذلك لأنهم لم يرصدوا البقعة مباشرة.

ويقع النجم في كوكبة الجبار على بعد 500 سنة ضوئية من الأرض وواحد من ألمع النجوم في السماء، ولقد انخفض إلى 40% من لمعانه المعتاد بحلول أبريل 2020، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يتحول إلى نجم منفجر ويعلن موته.

ولكنه بدأ يتألق مرة أخرى اعتبارًا من أبريل 2020، مستبعدًا هذه التوقعات، لذلك شرع علماء الفلك في إيجاد نظرية جديدة لشرح الحدث غير العادي الخاص بخفوته.