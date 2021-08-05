علوم وتكنولوجيا

مقاومة للماء.. سامسونغ تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مقاومة للماء.. سامسونغ تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ستدعم سماعة الرأس، المصنوعة بتنسيق TWS، بتقنية Bluetooth 5.2، وستكون بهيكل لامع.
Glossy finish
Ambient Sound/ANC
3 Mics
18h with ANC (5 + 13 in the Case)
28h without ANC (8+ 20 in the Case)
55 min Battery with 5min Charging
Qi Charging
Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter
IPX7 This is a Twitter Status — Snoopy (@_snoopytech_)


وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.

ستتلقى علبة Galaxy Buds2 دعما للشحن اللاسلكي Qi، وهي أيضا معتمدة من IPX7 لمقاومة الماء. كما هو الحال مع الجيل السابق، تتميز سماعات الرأس أيضا بمكبرات صوت مزدوجة.

سيتم الكشف عن سماعة الرأس رسميا في حدث "سامسونج" الحادي عشر من أغسطس/آب الجاري. ولم يتم الكشف عن تكلفة Galaxy Buds2.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا