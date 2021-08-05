انت الان تتابع خبر مقاومة للماء.. سامسونغ تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ستدعم سماعة الرأس، المصنوعة بتنسيق TWS، بتقنية Bluetooth 5.2، وستكون بهيكل لامع.
وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.
Glossy finish
Ambient Sound/ANC
3 Mics
18h with ANC (5 + 13 in the Case)
28h without ANC (8+ 20 in the Case)
55 min Battery with 5min Charging
Qi Charging
Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter
IPX7 This is a Twitter Status — Snoopy (@_snoopytech_)
Ambient Sound/ANC
3 Mics
18h with ANC (5 + 13 in the Case)
28h without ANC (8+ 20 in the Case)
55 min Battery with 5min Charging
Qi Charging
Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter
IPX7 This is a Twitter Status — Snoopy (@_snoopytech_)
Galaxy Buds2 Specs:— Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021
Bluetooth 5.2
Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.
Glossy finish
Ambient Sound/ANC
3 Mics
18h with ANC (5 + 13 in the Case)
28h without ANC (8+ 20 in the Case)
55 min Battery with 5min Charging
Qi Charging
Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter
IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg
وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.
ستتلقى علبة Galaxy Buds2 دعما للشحن اللاسلكي Qi، وهي أيضا معتمدة من IPX7 لمقاومة الماء. كما هو الحال مع الجيل السابق، تتميز سماعات الرأس أيضا بمكبرات صوت مزدوجة.
سيتم الكشف عن سماعة الرأس رسميا في حدث "سامسونج" الحادي عشر من أغسطس/آب الجاري. ولم يتم الكشف عن تكلفة Galaxy Buds2.