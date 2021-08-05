انت الان تتابع خبر مقاومة للماء.. سامسونغ تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل (صورة) والان مع التفاصيل



Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 This is a Twitter Status — Snoopy (@_snoopytech_) Galaxy Buds2 Specs:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.

Glossy finish

Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg — Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021 Glossy finishAmbient Sound/ANC3 Mics18h with ANC (5 + 13 in the Case)28h without ANC (8+ 20 in the Case)55 min Battery with 5min ChargingQi ChargingTwo speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm TweeterIPX7 This is a Twitter Status — Snoopy (@_snoopytech_)

بغداد - ياسين صفوان - ستدعم سماعة الرأس، المصنوعة بتنسيق TWS، بتقنية Bluetooth 5.2، وستكون بهيكل لامع.وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.

ستتلقى علبة Galaxy Buds2 دعما للشحن اللاسلكي Qi، وهي أيضا معتمدة من IPX7 لمقاومة الماء. كما هو الحال مع الجيل السابق، تتميز سماعات الرأس أيضا بمكبرات صوت مزدوجة.

سيتم الكشف عن سماعة الرأس رسميا في حدث "سامسونج" الحادي عشر من أغسطس/آب الجاري. ولم يتم الكشف عن تكلفة Galaxy Buds2.