أجهزة Nest الجديدة من جوجل تتمتع بذكاء أكثر

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن خط جديد من كاميرات المراقبة المنزلية وجرس الباب الفيديوي تحت علامتها التجارية Nest.

وتحل النماذج الجديدة، التي تتضمن كاميرا داخلية، وكاميرا داخلية وخارجية، ومصباح كشاف، وجرس باب فيديوي، محل كاميرات Nest IQ القديمة وجرس الباب Nest Hello.

وتتمثل السمات الرئيسية للأجهزة الجديدة في لغة التصميم الموحدة والأسعار المنخفضة عن أسعار النماذج القديمة التي تستبدلها، مع إضافة المزيد من الإمكانات.

ويكون تصميم الكاميرات الجديدة مألوفًا لأي شخص شاهد منتجات Nest الأخرى التي تم طرحها في العامين الماضيين، مثل أحدث جهاز ترموستات، أو Nest WiFi، أو مكبر الصوت الذكي Nest Audio.

وكانت الشركة تتجه نحو حواف أكثر نعومة ولوحات ألوان صامتة، وتلتزم الكاميرات الجديدة بذلك مع خيارات الألوان المقصودة.

وتضيف جوجل أيضًا قدرًا أكبر من الذكاء إلى الكاميرات. وذلك بفضل التقدم في التعلم الآلي عبر الجهاز. ويمكن للنماذج الجديدة اكتشاف الأشخاص والحيوانات والحزم والمركبات وتقديم تنبيهات محددة لكل منهم دون الحاجة إلى المعالجة السحابية.

ولا تزال ميزة الوجوه المألوفة، التي تستخدم التعرف على الوجه المستندة إلى السحابة، تتطلب خطة مدفوعة.

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى تقليل الضوضاء من إشعارات الحركة المستمرة. وهي شكوى شائعة مع كاميرات الأمن المنزلية وأجراس باب الفيديو.

وتقول الشركة إن وحدة معالجة Tensor في الكاميرات الجديدة تسمح للخوارزميات بالعمل عبر ضعف عدد البكسل ومضاعفة معدل الإطارات لكاميرات Nest السابقة.

ويوفر هذا اكتشافًا وتنبيهات أكثر موثوقية للأحداث، على غرار كيفية تحسين وحدة معالجة Tensor قدرات هواتف بيكسل 6 القادمة.

وتتضمن الكاميرات أيضًا ثلاث ساعات من سجل الأحداث دون اشتراك. ولديها تخزين داخلي لمدة تصل إلى ساعة من مقاطع الأحداث (ما يعادل أسبوعًا تقريبًا من الأحداث) في حالة تعطل الشبكة اللاسلكية.

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جوجل تكشف عن أجهزة Nest الجديدة

تعمل الشركة على الترويج لتعدد الاستخدامات مع هذه التشكيلة، حيث يمكن استخدام كل من جرس الباب وكاميرا Nest الجديدة في الإعدادات التي تعمل بالبطارية أو السلكية.

وهناك أيضًا مجموعة من الملحقات المتاحة للتركيب عبر الحائط أو الطاولة، أو لتركيب الكاميرا في الداخل أو الخارج.

وما لن تراه عبر النماذج الجديدة هو دقة 4K أو تحسينات العتاد للحاق بسباق المواصفات. وتقول الشركة إن المفاضلة المطلوبة لفيديو 4K – استهلاك أكبر للنطاق الترددي وتكاليف تخزين سحابية أكبر – تفوق الفوائد.

بالإضافة إلى ذلك تعتقد جوجل أن معالجة HDR الأفضل والإشعارات الأكثر ذكاءً هي أكثر فائدة من مجرد زيادة الدقة.

وتشمل الأجهزة الجديدة كاميرا Google Nest بسعر 179.99 دولار القابلة للاستخدام في الداخل أو الخارج. وكاميرا Google Nest المزودة بإضاءة كاشفة بسعر 279.99 دولار. وكاميرا Google Nest للداخل بسعر 99.99 دولار. وجرس الباب الفيديوي بسعر 179.99 دولار.

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