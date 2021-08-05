ستارلينك تتجاوز مزودي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

دبي - يزن راشد - بدأ متوسط سرعة التنزيل لخدمة ستارلينك – شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بشركة SpaceX – في منافسة السرعات التي تحصل عليها من مزودي خدمات النطاق العريض الأرضية، وذلك وفقًا لشركة Ookla التي تقف وراء Speedtest.

وغالبًا ما يكون الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو الخيار الوحيد للاتصال بالإنترنت إذا كنت تعيش في منطقة ريفية. ولكن ليس دائمًا أسرع اتصال بالإنترنت أو أكثره استقرارًا.

وحققت ستارلينك من شركة SpaceX بعض التقدم مؤخرًا من خلال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الوليدة. ونشرت Ookla تقريرًا يبحث في سرعات إنترنت ستارلينك في الربع الثاني من خلال تحليل نتائج Speedtest من مستخدميها.

وفي الولايات المتحدة، وصل متوسط ​​سرعة التنزيل بالنسبة لخدمة إيلون ماسك إلى 97.2 ميجابت في الثانية، ارتفاعًا من 65.7 ميجابت في الثانية في الربع الأول.

ويعتبر متوسط ​​سرعة التنزيل ستارلينك ليس بعيدًا عن متوسط ​​سرعات التنزيل البالغة 115.2 ميجابت في الثانية التي سجلتها Ookla لموفري النطاق العريض الثابت في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني.

وبناءً على مكان إقامتك في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون سرعة Starlink للمستخدم قد تجاوزت 115 ميجابت في الثانية.

على سبيل المثال، تم العثور على أعلى متوسط ​​لسرعة تنزيل Starlink عند 168 ميجابت في الثانية في مقاطعة مورغان بولاية ألاباما. وكان أبطأ سرعة عند 64.5 ميجابت في الثانية في مقاطعة ماديسون بولاية إنديانا.

ويأتي التقرير في الوقت الذي حددت فيه الخدمة وجود 90 ألف مشترك – تمت إضافة 20 ألف منهم في الشهر الماضي وحده.

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ستارلينك تتفوق على منافسيها

قارن تقرير Ookla ستارلينك مقابل HughesNet و Viasat، بالإضافة إلى النطاق العريض الثابت مثل الكابل و DSL.

وأظهرت الاختبارات أن Starlink تفوقت كثيرًا في أدائها على شركتي الأقمار الصناعية الأخريين في كل من اختبارات التحميل والتنزيل. واحتلت مرتبة عالية تقريبًا مثل النطاق العريض الثابت.

وتلاحظ Ookla أن خدمة شركة SpaceX كانت بمثابة المزود الوحيد الذي لديه زمن انتقال متوسط ​​يطابق النطاق العريض الثابت.

ويعد وقت الاستجابة الأقل أفضل. وهو رقم يجب أخذه بعين الاعتبار إذا كنت تخطط لإجراء دردشة صوتية أو مرئية أو ممارسة الألعاب أو البث المباشر. وذلك بغض النظر عن مكان وجودك.

وادعى إيلون ماسك منذ فترة طويلة أن إحدى مزايا Starlink المهمة بالمقارنة مع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التقليدية هي زمن الانتقال الكلي.

ولدى Starlink حاليًا نحو 1730 قمراً صناعياً تحلق على ارتفاع منخفض في المدار. مما يجعلها أقرب إلى سطح الأرض من الأقمار الصناعية التقليدية.

ويمكن لهذه الأقمار الصناعية تقديم مثل هذه السرعات لأنها تستغرق وقتًا أقل حتى تنتقل الإشارة ذهابًا وإيابًا.

وأجرت Ookla اختبارات السرعة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك كندا وتشيلي وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا.

وكان لدى Starlink أسرع سرعات تنزيل في فرنسا. وتمكنت حتى من تجاوز النطاق العريض الثابت المحلي في ألمانيا.

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